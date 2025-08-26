Hledat v komentářích

Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB

26.08.2025 8:45
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Dnes proběhne další zasedání maďarské centrální banky a všeobecně se očekává, že MNB ponechá svou základní úrokovou sazbu na úrovni 6,50 %. Stane se tak již po jedenácté v řadě.

Připomeňme, že pokud jde o inflaci, tak ta se v červenci 2025 v Maďarsku mírně zpomalila, a to na hodnotu 4,3 % meziročně. Jádrová inflace také zpomalila a dosáhla 4,0 % meziročně. Nicméně podstatná část dezinflace pramenila z efektu vyšší srovnávací základny - zejména pak u cen pohonných hmot. Inflace tržních služeb naopak zůstala vysoká (meziročně 6,5 %), zejména díky růstu cen služeb v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Tyto údaje naznačují, že vysoká inflace nemizí a zůstává nad tolerančním pásmem MNB. I proto si zřejmě centrální banka zachová restriktivní rétoriku.

Pokud jde o vnější tržní prostředí, tak poslední vývoj směrem k pravděpodobnému snížení sazeb Fedu v září implikuje, že forint by měl být silnější a měl by tedy zmírnit tlaky z titulu importované inflace. Pokud Fed skutečně v září sazby sníží, mohlo by to MNB poskytnout větší flexibilitu, zejména v posledním čtvrtletí roku.

Co se týká fiskální politiky, která je pro MNB rovněž důležitá, tak maďarská vláda nedávno oznámila několik opatření na zmírnění dopadů krize, zejména rozšíření podpory pro rodiny s dětmi, mladé lidi a matky, s cílem udržet domácí poptávku. Evropská komise upozorňuje, že pokračující využívání dočasných mimořádných daní a diskrečních státních podpor by mohlo ve střednědobém horizontu podkopat fiskální důvěryhodnost. Vysoké schodky mohou navíc podpořit inflaci, a to prostřednictvím poptávkových tlaků. Kromě toho EU varuje, že státní intervence – jako jsou např. stropy úrokových sazeb z úvěrů – mohou oslabit účinnost měnové politiky.

Výše uvedené faktory tudíž vytvářejí komplexní obraz maďarské ekonomiky: zatímco příznivější vnější podmínky a relativně silný forint mohou vytvořit prostor pro uvolnění měnové politiky, tak fiskální expanze a zvýšené úrovně schodku vyžadují opatrnost. Bankovní rada MNB bude tudíž i nadále zdůrazňovat závislost na příchozích datech, a i v nadcházejících měsících bude sledovat opatrnou měnovou politiku, aby stabilizovala inflační očekávání.

Ačkoliv my aktuálně sázíme na stabilitu oficiálních úrokových sazeb v Maďarsku v nejbližším období, tak v posledním čtvrtletí by mohlo dojít na jednu redukci 25 bazických bodů. MNB ale nebude chtít podkopat stabilitu forintu, a tak bude kolem ní našlapovat holubičími kroky jen velmi opatrně.

TRHY

Koruna

Česká koruna se na začátku týdne obchoduje v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK a zatím to nevypadá, že by se s koncem letních prázdnin měla odrazit k větší volatilitě. Včerejší výsledek tuzemských konjunkturálních průzkumů přinesl smíšené výsledky - zatímco celková nálada v ekonomice je nejlepší za poslední tři roky díky podnikatelskému sektoru, spotřebitelská nálada se opětovně propadla pod dlouhodobý průměr.

Eurodolar

Kauza okolo guvernérky Fedu Lisy Cook, kterou prezident Trump hodlá “vyhodit”, neboť údajně podváděla při žádosti o získání hypotéky, nabírá na obrátkách a ovlivňuje i dolar. Donald Trump přes sociální sítě oznámil, že okamžitě suspenduje guvernérku Cook, na což ovšem nemá žádnou pravomoc. Lisa Cook reagovala tím, že si na svoji obranu vzala nejlepší právníky a oznámila, že nehodlá rezignovat. Na tato slova reagoval dolar pozitivně, avšak zůstává stále pod mírným tlakem, neboť je jasné, že jde o jasný útok na nezávislost Fedu ze strany Trumpovy administrativy. Pokud by totiž Lisa Cook rezignovala, tak by se otevírala možnost, aby Trumpovi sympatizanti v radě guvernérů Fedu v momentě, kdy odejde J. Powell, získali většinu (zde je třeba dodat, že o úrokových sazbách hlasuje výbor FOMC, kde mají zastoupení i prezidenti regionálních Fedů).

Akcie

Americký akciový index S&P 500 včera oslaboval o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq rovněž oslaboval, a to o 0,4 %. Na konci včerejšího obchodního dne v USA jsme viděli drobnou korekci po pátečním strmém nárůstu.


