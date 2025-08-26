Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu

Politika nepřestává být klíčovým rizikem pro obchodování na finančních trzích. Dnes dopoledne sledujeme pokles evropských akcií a mírně i amerických futures. V čele je pařížská burza se ztrátou více než 2 procenta. Dluhopisový trh se už zklidnil, ale postupný tlak už dostal francouzský 10Y výnos nad 3,5 procenta, čímž se v eurozóně řadí k nejvyšším. Eurodolar klesá na 1,1615.
V Evropě se vrací na scénu fiskální problémy. Francouzská vláda premiéra Bayroua se rozhodla čelit realitě a pustit se do rozpočtové konsolidace. S balíkem opatření, zahrnujícím škrty za 44 mld. EUR, zvýšení daní a zrušení dvou státních svátků, ale nepřekvapivě narazila. V parlamentu nemá většinu, a tak se musí pustit to velmi riskantního kroku, totiž spojit s návrhem hlasování o důvěře. Opozice už dopředu avizuje, že vládu v hlasování nepodpoří, což by v důsledku znamenalo pád dalšího kabinetu.
Prudkou změnu kurzu by to okamžitě znamenat nemělo. Populistická opozice se k vládě nedostane, neboť i příštího premiéra by jmenoval prezident Macron, jemuž končí mandát až v květnu 2027. Co je ve hře, jsou buď ústupky v zájmu protlačení zákona, které podstatně změkčí rozpočtovou konsolidaci, případně její další odložení při pádu vlády. Vyhlídky pro korekci neudržitelné trajektorie veřejných financí jsou každopádně dost špatné, což znamená prostor pro nárůst rizikových prémií na dluhopisech.
Druhým zásadním tématem je oznámení, že prezident Trump odvolává guvernérku Fedu Lisu Cookovou. Tento krok pravděpodobně spustí právní bitvu, ale Trump vlastně může jen získat. Buď to vyjde, soud mu dá za pravdu a bude moci odvolávat guvernéry v podstatě dle libosti, nebo aspoň vyšle silný signál, že na nezávislé centrální bankéře je připraven vyvinout maximální tlak včetně vláčení po soudech s využitím celého státního aparátu, aby je donutil dělat, co chce. Že jde zároveň o varování adresované J. Powellovi, je poměrně zřejmé. Nezávislost centrální banky se tímto podstatně narušuje, což typicky zvedá rizika pro inflaci, ale trhy zatím reagují vlažně, neboť žádný bezprostřední měnověpolitický krok aktuální dění neimplikuje.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5420
|-0.0671
|24.5722
|24.5001
|CZK/USD
|21.0975
|-0.1774
|21.1620
|21.0625
|HUF/EUR
|397.4409
|0.0344
|398.2940
|396.5706
|PLN/EUR
|4.2656
|0.1078
|4.2695
|4.2589
|CNY/EUR
|8.3284
|0.2225
|8.3399
|8.3046
|JPY/EUR
|171.6515
|-0.0105
|172.0221
|171.3272
|JPY/USD
|147.5550
|-0.1252
|147.9080
|146.9885
|GBP/EUR
|0.8636
|0.0382
|0.8647
|0.8622
|CHF/EUR
|0.9382
|0.1858
|0.9390
|0.9356
|NOK/EUR
|11.8263
|0.5356
|11.8384
|11.7643
|SEK/EUR
|11.1635
|0.2168
|11.1714
|11.1295
| USD/EUR
|1.1632
|0.1123
|1.1660
|1.1603
|AUD/USD
|1.5423
|-0.0454
|1.5456
|1.5399
|CAD/USD
|1.3849
|-0.0678
|1.3868
|1.3842