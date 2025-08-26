Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu

Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu

26.08.2025 11:26
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Politika nepřestává být klíčovým rizikem pro obchodování na finančních trzích. Dnes dopoledne sledujeme pokles evropských akcií a mírně i amerických futures. V čele je pařížská burza se ztrátou více než 2 procenta. Dluhopisový trh se už zklidnil, ale postupný tlak už dostal francouzský 10Y výnos nad 3,5 procenta, čímž se v eurozóně řadí k nejvyšším. Eurodolar klesá na 1,1615. 

V Evropě se vrací na scénu fiskální problémy. Francouzská vláda premiéra Bayroua se rozhodla čelit realitě a pustit se do rozpočtové konsolidace. S balíkem opatření, zahrnujícím škrty za 44 mld. EUR, zvýšení daní a zrušení dvou státních svátků, ale nepřekvapivě narazila. V parlamentu nemá většinu, a tak se musí pustit to velmi riskantního kroku, totiž spojit s návrhem hlasování o důvěře. Opozice už dopředu avizuje, že vládu v hlasování nepodpoří, což by v důsledku znamenalo pád dalšího kabinetu. 

Prudkou změnu kurzu by to okamžitě znamenat nemělo. Populistická opozice se k vládě nedostane, neboť i příštího premiéra by jmenoval prezident Macron, jemuž končí mandát až v květnu 2027. Co je ve hře, jsou buď ústupky v zájmu protlačení zákona, které podstatně změkčí rozpočtovou konsolidaci, případně její další odložení při pádu vlády. Vyhlídky pro korekci neudržitelné trajektorie veřejných financí jsou každopádně dost špatné, což znamená prostor pro nárůst rizikových prémií na dluhopisech. 

Druhým zásadním tématem je oznámení, že prezident Trump odvolává guvernérku Fedu Lisu Cookovou. Tento krok pravděpodobně spustí právní bitvu, ale Trump vlastně může jen získat. Buď to vyjde, soud mu dá za pravdu a bude moci odvolávat guvernéry v podstatě dle libosti, nebo aspoň vyšle silný signál, že na nezávislé centrální bankéře je připraven vyvinout maximální tlak včetně vláčení po soudech s využitím celého státního aparátu, aby je donutil dělat, co chce. Že jde zároveň o varování adresované J. Powellovi, je poměrně zřejmé. Nezávislost centrální banky se tímto podstatně narušuje, což typicky zvedá rizika pro inflaci, ale trhy zatím reagují vlažně, neboť žádný bezprostřední měnověpolitický krok aktuální dění neimplikuje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:26 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5420 -0.0671 24.5722 24.5001
CZK/USD 21.0975 -0.1774 21.1620 21.0625
HUF/EUR 397.4409 0.0344 398.2940 396.5706
PLN/EUR 4.2656 0.1078 4.2695 4.2589
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3284 0.2225 8.3399 8.3046
JPY/EUR 171.6515 -0.0105 172.0221 171.3272
JPY/USD 147.5550 -0.1252 147.9080 146.9885
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8636 0.0382 0.8647 0.8622
CHF/EUR 0.9382 0.1858 0.9390 0.9356
NOK/EUR 11.8263 0.5356 11.8384 11.7643
SEK/EUR 11.1635 0.2168 11.1714 11.1295
USD/EUR 1.1632 0.1123 1.1660 1.1603
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5423 -0.0454 1.5456 1.5399
CAD/USD 1.3849 -0.0678 1.3868 1.3842
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
26.08.2025 10:33
Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvol...
Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
26.08.2025 8:45
Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
Dnes proběhne další zasedání maďarské centrální banky a všeobecně se o...
Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky
26.08.2025 8:56
Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky
Evropské akciové futures v úterý naznačují pokles na začátku obchodová...
Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
26.08.2025 11:06
Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
Americký prezident Donald Trump ve své agresivní celní politice nepole...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
26.08.2025
13:01MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
12:44V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
11:26Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu  
11:06Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
10:33Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
10:23RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
8:56Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky  
8:45Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
6:16Rajan: Powell je docela hrdličkou, cly vyvolaný růst cen se pravděpodobně nepřesune do mezd
25.08.2025
22:08Odraz na amerických akciích v dohlednu  
18:03MakroMixér: Startupy utíkají z Česka. Chybí jim kapitál, investoři i odvaha riskovat
16:54Čekají i akcie útlum v druhé polovině roku?
16:48Po pátečním růstu trhy vstupují do nového týdne s opatrností, další vývoj bude záležet na výsledcích Nvidie  
16:26Čínský e-commerce pod tlakem: výsledky PDD a JD odhalují strukturální slabiny sektoru  
15:47Bank of America: Sydney Sweeney nestačí, na American Eagle dopadnou cla  
15:03Španělsko překvapuje: Proč jeho ekonomika stále roste, zatímco ostatní zpomalují?
14:27UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá
14:23Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu zlepšila více, než se čekalo
13:35Coca-Cola se plánuje zbavit Costa Coffee
13:22Týdenní výhled: Očekávání nižších sazeb se upevnilo,vrcholem týdne budou výsledky Nvidie  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět