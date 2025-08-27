Hledat v komentářích

Detail - články
Lego zaznamenalo rekordní první polovinu roku

Lego zaznamenalo rekordní první polovinu roku

27.08.2025 11:47
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Dánská společnost Lego dosáhla v první polovině roku 2025 rekordních tržeb ve výši 34,6 miliardy dánských korun neboli 5,4 miliardy dolarů. Meziročně se jednalo o 12procentní nárůst, který z velké části táhly prodeje květin, sukulentů a závodních vozů Formule 1. Vyšší byl také provozní zisk, který meziročně stoupl o deset procent na devět miliard dánských korun, tedy 1,4 miliardy dolarů.

„Je to nejlepší první polovina roku vůbec. Je to rekord v tržbách, rekord v provozním zisku, je to rekord v čistém zisku… Takže jsme velmi šťastní,“ řekl CNBC generální ředitel společnosti Lego Niels Christiansen.

Výrobce ikonických stavebních kostiček uvedl během prvních šesti měsíců roku na trh 314 nových sad, což je rovněž rekord. Své portfolio Lego v poslední době rozšiřuje zejména o domácí dekorace s nástěnnými uměleckými sadami. Dalším přídavkem jsou například licencované sady spojené s animovaným dětským pořadem "Bluey" a fanoušky oblíbeným anime "One Piece".

Dalším krokem je pak víceleté partnerství s Pokémony. Produkty spojené se slavnou japonskou franšízou se mají dostat na pulty v roce 2026. „Vždy můžete (u nás) najít něco, co se vám opravdu líbí, popkulturu, která vás zajímá, nebo vášeň, kterou máte. Tohle funguje opravdu dobře,“ podotkl Christiansen.

Lego nespí ani v rozšiřování svých fyzických maloobchodních domů, které pomáhají zvyšovat prodeje. Během prvního půlroku otevřelo po celém světě 24 nových prodejen. Důraz v této oblasti klade zejména na Čínu a Indii.

Zdroj: CNBC


