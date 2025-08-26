Hledat v komentářích

Detail - články
V USA je už více ETF než jednotlivých akcií

V USA je už více ETF než jednotlivých akcií

26.08.2025 12:44
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Burzovně obchodované fondy (ETF) se v posledních letech značně zpopularizovaly a pro mnohé se staly středobodem investování, zejména u začínajících investorů. Jejich boom ale nyní ve Spojených státech dosáhl zlomu: aktuálně je v nabídce k dispozici více než 4 300 ETF, což je více než celkový počet akcií, jejichž číslo se pohybuje okolo 4 200, odhalila data serveru Morningstar.

ETF tvoří podle údajů Investment Company Institute přibližně čtvrtinu všech investičních nástrojů, což je ve srovnání s dobou před deseti lety o devět procent více. Rozmanitost ETF sice investorům snižuje náklady a daňové sazby, kvůli jejich bobtnajícímu počtu ale způsobují při procházení nabídky spíše starosti.

„Výběr je skvělý, dokud se nestane přítěží. Existuje paradox příliš mnoha možností, kdy se investoři mohou cítit spíše paralyzováni než obohaceni,“ míní Douglas Boneparth ze společnosti Bone Fide Wealth spravující přibližně 115 milionů dolarů od investorů z New Yorku.

Příliš velký nabídka vede také k boji o přežití mezi emitenty. Aby se firmy odlišily a ospravedlnily účtování vyšších poplatků, uvádějí na trh vysoce rizikové fondy jako například fondy s jednou akcií, pákové fondy nebo inverzní fondy, u nichž kritici namítají, že amatérští investoři jim nemusí plně rozumět.

V důsledku toho se trh s ETF stal stále více nasyceným a složitým. Mnohé z nich mají identické strategie s podobně znějícími tickery, mnohé z nich se ale také neuchytí, a nakonec se uzavřou.

Čtyři nové ETF denně

Emitenti letos uvedli na trh více než 640 ETF, což je rekordní tempo, které odpovídá čtyřem novým ETF denně. V první polovině roku se na trhu objevilo 469 nových ETF, což byl meziročně téměř 50procentní nárůst a přibližně o 140 procent více než pětiletý průměr, vyplývá z údajů shromážděných agenturou Bloomberg Intelligence.

ETF

„Dnes existuje ETF na všechno – umělou inteligenci, domácí mazlíčky, konopí, portfolia zaměřená na „woke“ a „anti-woke“ investory. Je těžké říct, zda investujete do něčeho smysluplného z dlouhodobého hlediska, nebo zda vyplňujete online kvíz pro Buzzfeed,“ glosuje Boneparth.

Nepřeberný výběr zároveň způsobil to, že více lidí si nechává poradit od profesionálů. Podíl investorů, kteří investují sami, se totiž podle údajů výzkumné společnosti Cerulli loni snížil na 25 procent z 41 procent v roce 2009. „Lidé se obracejí na poradenství, protože ani nevědí, kde začít,“ říká Scott Smith, senior ředitel pro poradenské vztahy ve společnosti Cerulli.

Přebytku si všímají i finanční influenceři. Spencer Dunbar, který provozuje YouTube kanál zaměřený na akcie a ETF s 28 tisíci sledujícími nedávno hledal velmi specifické ETF s opcemi generující příjem u akcií kryptoměnové platformy Coinbase. K jeho překvapení našel takových instrumentů rovnou osm. Vzájemně od sebe ale byly na první pohled téměř nerozeznatelné, když měly podobné tickery: CONY, COIW, COYY a COII.

Trvalo mu déle než obvykle, než si každé ETF prozkoumal. „Musíte si udržovat přehled o tom, co se děje, nesmíte minout ani jeden den na trhu, protože co když se objeví nový fond a bude si vést lépe?“ citoval Bloomberg 27letého Dunbara z Kalifornie.

Například jen na bitcoin existuje téměř 70 ETF, z nichž asi třetina byla spuštěna teprve letos.

Většina skončí jako Crystal Pepsi

Podle Bena Johnsona, vedoucího oddělení klientských řešení v Morningstaru, ale dlouhodobě vydrží pouze fondy s trvalou přitažlivostí. „Bylo zábavné a trochu znepokojivé vyzkoušet alespoň jednou Crystal Pepsi. Existuje ale spousta důvodů, proč už není v regálech obchodů,“ nabídl analogii s produktem nápojového giganta Pepsi, který v 90. letech vyráběl čirou verzi svého klasického kolového nápoje.

O Crystal Pepsi byl sice zpočátku díky silné marketingové kampani velký zájem, spotřebitelé ale byli zmatení její chutí, protože očekávali něco jiného než klasickou kolu, a tak prodeje začaly rychle klesat a tento experiment se do historie zapsal jako neúspěšný produkt.

Zdroj: Bloomberg


