Evropa je na tom smíšeně. Před výsledky Nvidie bude převládat vyčkávání

27.08.2025 12:01
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Začala platit 50procentní americká cla na Indii. K francouzské vládě se přidává nizozemská jako další, které hrozí pád spolu s hlasováním o důvěře. Prezident Trump pohrozil obchodní válkou Rusku. Nic z toho ale není pro dnešní obchodování podstatné. Možné důsledky těchto zpráv nejsou investory považované za zásadní, o spuštění obchodní války lze hodně pochybovat, ale především jsou na programu výsledky Nvidie, před nimiž se tržní hráči zřejmě nebudou chtít pouštět do větších akcí. 

Nvidia zveřejní čísla za svůj 2Q26 dnes po závěru Wall Street. Jestli by se měly budovat nějaké spekulace, tak podle nás na pozitivní straně. Opatrnost ale zřejmě převládne. Evropské akciové trhy jsou na tom dopoledne smíšeně, když index DAX klesá o 0,2 pct, AEX a FTSE100 vykazují zhruba nulovou změnu a CAC40 se odráží o 0,4 pct výš. Americké futures momentálně balancují kolem nulové změny, čímž jen podtrhují vyčkávací taktiku. 

Evropské dluhopisové výnosy nepatrně klesají, když politické zprávy sice nepůsobí další tlak, ale neumožňují ani významnou úlevu. Eurodolar navazuje na pokles a ztrácí asi půl procenta, když se momentálně dostává pod 1,1600. Zlato sice nepatrně klesá, ale krátkodobý vzestupný trend se tím zatím nemění. Pro korunu je dnešní obchodování zatím nezajímavé a pohyby jejího kurzu k euru jsou pouze drobné kolem současných 24,53.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:01 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5278 0.0142 24.5363 24.5034
CZK/USD 21.1650 0.5033 21.1785 21.0505
HUF/EUR 396.3032 0.0487 396.5574 395.7234
PLN/EUR 4.2683 0.2016 4.2702 4.2579
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2997 -0.3629 8.3338 8.2915
JPY/EUR 171.6005 -0.0329 171.9249 171.2515
JPY/USD 148.0740 0.4590 148.0740 147.3550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8624 -0.1985 0.8642 0.8617
CHF/EUR 0.9350 -0.1228 0.9362 0.9342
NOK/EUR 11.7935 0.0204 11.8096 11.7805
SEK/EUR 11.1194 -0.0997 11.1415 11.1163
USD/EUR 1.1589 -0.5001 1.1648 1.1577
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5454 0.3246 1.5471 1.5373
CAD/USD 1.3853 0.1084 1.3860 1.3828
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




