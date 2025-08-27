Evropa je na tom smíšeně. Před výsledky Nvidie bude převládat vyčkávání

Začala platit 50procentní americká cla na Indii. K francouzské vládě se přidává nizozemská jako další, které hrozí pád spolu s hlasováním o důvěře. Prezident Trump pohrozil obchodní válkou Rusku. Nic z toho ale není pro dnešní obchodování podstatné. Možné důsledky těchto zpráv nejsou investory považované za zásadní, o spuštění obchodní války lze hodně pochybovat, ale především jsou na programu výsledky Nvidie, před nimiž se tržní hráči zřejmě nebudou chtít pouštět do větších akcí.
zveřejní čísla za svůj 2Q26 dnes po závěru Wall Street. Jestli by se měly budovat nějaké spekulace, tak podle nás na pozitivní straně. Opatrnost ale zřejmě převládne. Evropské akciové trhy jsou na tom dopoledne smíšeně, když index DAX klesá o 0,2 pct, AEX a FTSE100 vykazují zhruba nulovou změnu a CAC40 se odráží o 0,4 pct výš. Americké futures momentálně balancují kolem nulové změny, čímž jen podtrhují vyčkávací taktiku.
Evropské dluhopisové výnosy nepatrně klesají, když politické zprávy sice nepůsobí další tlak, ale neumožňují ani významnou úlevu. Eurodolar navazuje na pokles a ztrácí asi půl procenta, když se momentálně dostává pod 1,1600. Zlato sice nepatrně klesá, ale krátkodobý vzestupný trend se tím zatím nemění. Pro korunu je dnešní obchodování zatím nezajímavé a pohyby jejího kurzu k euru jsou pouze drobné kolem současných 24,53.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:01 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5278
|0.0142
|24.5363
|24.5034
|CZK/USD
|21.1650
|0.5033
|21.1785
|21.0505
|HUF/EUR
|396.3032
|0.0487
|396.5574
|395.7234
|PLN/EUR
|4.2683
|0.2016
|4.2702
|4.2579
|CNY/EUR
|8.2997
|-0.3629
|8.3338
|8.2915
|JPY/EUR
|171.6005
|-0.0329
|171.9249
|171.2515
|JPY/USD
|148.0740
|0.4590
|148.0740
|147.3550
|GBP/EUR
|0.8624
|-0.1985
|0.8642
|0.8617
|CHF/EUR
|0.9350
|-0.1228
|0.9362
|0.9342
|NOK/EUR
|11.7935
|0.0204
|11.8096
|11.7805
|SEK/EUR
|11.1194
|-0.0997
|11.1415
|11.1163
| USD/EUR
|1.1589
|-0.5001
|1.1648
|1.1577
|AUD/USD
|1.5454
|0.3246
|1.5471
|1.5373
|CAD/USD
|1.3853
|0.1084
|1.3860
|1.3828