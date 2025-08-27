Vyšetřování UnitedHealth je širší, netýká se jen Medicare

Vyšetřování ze strany amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) je širší, než se původně předpokládalo. Podle zdrojů agentury Bloomberg se trestní oddělení ministerstva zabývá nejen možnými podvody v rámci programu Medicare, ale také službami správy léků na předpis a způsobem, jakým společnost proplácí výdaje svým vlastním lékařům.
Vyšetřovatelé se vedle plateb lékařům zabývají obchodními praktikami divize Optum Rx, jež pro spravuje lékárenské výhody, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě.
DOJ doposud ani její vedoucí pracovníky z protiprávního jednání neobvinilo, přičemž existence vyšetřování automaticky neznamená, že budou nějaká obvinění vůbec vznesena. Nicméně širší prověřování operací je pro firmu rozhodně komplikací. Její akcie v reakci na zprávu v úterý klesly o 1,5 procenta.
odkázala při dotazu agenturu Bloomberg na červencový dokument, ve kterém společnost uvedla, že reaguje na vyšetřování DOJ v občanském a trestním řízení a má „plnou důvěru v jeho postupy“. Ke zprávě se odmítlo vyjádřit také samotné DOJ.
O vyšetřování fakturačních praktik v rámci programu Medicare informoval v květnu jako první deník Wall Street Journal. je největším prodejcem těchto soukromých zdravotních plánů pro seniory, které v posledních letech výrazně přispěly k růstu odvětví zdravotního pojištění.
Optum Rx je jedním ze tří největších správců lékárenských benefitů v USA. Léky vydává také prostřednictvím zásilkového prodeje a ve specializovaných lékárnách. Obsluhuje pacienty pojištěných společností UnitedHealthcare i externí zákazníky. Tento segment dosáhl loňského roku tržeb ve výši 133 miliard dolarů.
Optum Health, další divize , zahrnuje kliniky, chirurgická centra a domácí péči. Společnost má přibližně 135 tisíc „smluvních“ lékařů a klinických pracovníků s pokročilou praxí, včetně tisíců přímo zaměstnaných. Donedávna byla Optum Health nejrychleji rostoucím zdrojem zisku společnosti.
Akcie jsou od začátku roku o 40 procent níže. V dubnu společnost poprvé za více než deset let nesplnila své cíle ohledně zisku a snížila svou prognózu. Její generální ředitel Andrew Witty pak v květnu nečekaně rezignoval a nahradil jej předseda představenstva a bývalý CEO Stephen Hemsley.
Ten se snaží obnovit důvěru investorů, regulačních orgánů a veřejnosti. Provedl změny v managementu, včetně jmenování nového vedení v Optum Rx a Optum Health. V srpnu také oznámila založení výboru pro veřejnou odpovědnost, který má mj. dohlížet na regulační a reputační rizika.
Zdroj: Bloomberg