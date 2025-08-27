Hledat v komentářích

Vyšetřování UnitedHealth je širší, netýká se jen Medicare

27.08.2025 11:02
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Vyšetřování UnitedHealth ze strany amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) je širší, než se původně předpokládalo. Podle zdrojů agentury Bloomberg se trestní oddělení ministerstva zabývá nejen možnými podvody v rámci programu Medicare, ale také službami správy léků na předpis a způsobem, jakým společnost proplácí výdaje svým vlastním lékařům.

Vyšetřovatelé se vedle plateb lékařům zabývají obchodními praktikami divize Optum Rx, jež pro UnitedHealth spravuje lékárenské výhody, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě.

DOJ doposud UnitedHealth ani její vedoucí pracovníky z protiprávního jednání neobvinilo, přičemž existence vyšetřování automaticky neznamená, že budou nějaká obvinění vůbec vznesena. Nicméně širší prověřování operací UnitedHealth je pro firmu rozhodně komplikací. Její akcie v reakci na zprávu v úterý klesly o 1,5 procenta.

UnitedHealth odkázala při dotazu agenturu Bloomberg na červencový dokument, ve kterém společnost uvedla, že reaguje na vyšetřování DOJ v občanském a trestním řízení a má „plnou důvěru v jeho postupy“. Ke zprávě se odmítlo vyjádřit také samotné DOJ.

O vyšetřování fakturačních praktik UnitedHealth v rámci programu Medicare informoval v květnu jako první deník Wall Street Journal. UnitedHealth je největším prodejcem těchto soukromých zdravotních plánů pro seniory, které v posledních letech výrazně přispěly k růstu odvětví zdravotního pojištění.

Optum Rx je jedním ze tří největších správců lékárenských benefitů v USA. Léky vydává také prostřednictvím zásilkového prodeje a ve specializovaných lékárnách. Obsluhuje pacienty pojištěných společností UnitedHealthcare i externí zákazníky. Tento segment dosáhl loňského roku tržeb ve výši 133 miliard dolarů.

Optum Health, další divize UnitedHealth, zahrnuje kliniky, chirurgická centra a domácí péči. Společnost má přibližně 135 tisíc „smluvních“ lékařů a klinických pracovníků s pokročilou praxí, včetně tisíců přímo zaměstnaných. Donedávna byla Optum Health nejrychleji rostoucím zdrojem zisku společnosti.

Akcie UnitedHealth jsou od začátku roku o 40 procent níže. V dubnu společnost poprvé za více než deset let nesplnila své cíle ohledně zisku a snížila svou prognózu. Její generální ředitel Andrew Witty pak v květnu nečekaně rezignoval a nahradil jej předseda představenstva a bývalý CEO Stephen Hemsley.

Ten se snaží obnovit důvěru investorů, regulačních orgánů a veřejnosti. Provedl změny v managementu, včetně jmenování nového vedení v Optum Rx a Optum Health. V srpnu UnitedHealth také oznámila založení výboru pro veřejnou odpovědnost, který má mj. dohlížet na regulační a reputační rizika.

UNH

Zdroj: Bloomberg


