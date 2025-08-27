Stanjura seznámil ministry s náčrtem rozpočtu, počítá i s národními dotacemi

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) popsal na dnešním jednání s vládními kolegy prognózy, ze kterých vychází pracovní návrh rozpočtu, a informoval je o všech povinných výdajích. Debata bude pokračovat v září, uvedli ministři po první schůzce k rozpočtu na příští rok. Ve Strakově akademii jednali zhruba čtyři hodiny. Návrh rozpočtu bude zveřejněn v neděli. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) novinářům potvrdil, že návrh počítá se schodkem 280 miliard korun. Zahrnovat bude rozpočet i národní dotace, uvedl stejně jako ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
"Hlavně jsme prošli základní rámce, abychom se drželi v zákonných limitech. V září povedeme politická jednání, kde bude prostor na to, aby koaliční partneři projednali svoje priority," uvedl Vlček. Za důležité považuje, že rozpočet počítá s vysokými investicemi do dopravy a obsahuje finance na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Souhlasí s tím, že je třeba změnit národní dotace, shoda podle něj nicméně panuje na tom, že dotace například pro dobrovolné hasiče, v rozpočtu budou.
Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) uvedl, že Stanjura kolegy informoval v obecné rovině o návrhu, který bude zveřejněn v neděli, a popsal základní parametry srpnové makroprognózy, ze které pracovní návrh vychází s důrazem na popis daňových příjmů v letošním roce. "Dále informoval vládu o všech mandatorních a kvazimandatorních výdajích, které odpovídají platné legislativě. Politická jednání povedeme do konce září, kdy musíme jako vláda odeslat rozpočet Sněmovně," uvedl Dvořák.
Součástí rozpočtu budou výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) i návratná půjčka na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Stanjura bude podle dřívějších vyjádření navrhovat, aby činily 2,3 procenta HDP
. Zdůraznil, že tyto výdaje se nebudou týkat pouze kapitoly ministerstva obrany. Za svou prioritu označil udržení schodku veřejných financí na letošní úrovni, kdy by podle prognózy ministerstva měla činit 1,9 procenta HDP
. Stanjura zároveň upozornil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti předpokládá v roce 2027 další snižování strukturálního deficitu, což si vyžádá nová konsolidační opatření. Pokud bude současná vládní koalice po říjnových volbách pokračovat, je připraven další konsolidaci veřejných financí navrhnout.
Ministři označují za priority pro veřejné výdaje investice do výstavby bytů i dopravní infrastruktury. Za důležitý považují i růst výdajů na obranu s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci. Do rozpočtového procesu zasáhnou letos volby, které se uskuteční na počátku října. Rozpočet tak už bude schvalovat Sněmovna v novém složení.