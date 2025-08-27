Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Objem akciových obchodů na pražské burze byl v úterý rekordních 5,17 mld. Kč

Objem akciových obchodů na pražské burze byl v úterý rekordních 5,17 mld. Kč

27.08.2025 8:16
Autor: ČTK

Objem akciových obchodů na pražské burze dosáhl v úterý rekordních 5,17 miliardy korun. Je to nejvíce od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012. Důvodem byly zejména akcie energetické společnosti ČEZ, sdělil mluvčí burzy Jiří Kovařík. Navzdory rekordně vysoké aktivitě ale index PX popáté v řadě oslabil, a to o 0,4 procenta na 2287,95 bodu. Dolů ho tlačily rakouské finanční tituly i strojírny Doosan Škoda Power.

Denní objem obchodů se na pražském trhu standardně pohybuje hluboko pod miliardou korun. Například o letošních letních prázdninách se nad miliardovou hranici dostal pouze jednou. Dnešní objem narostl až v závěru obchodování. "ČEZ v závěrečné aukci vyskočil o 1,85 procenta na 1266 při rekordním objemu 3,88 miliardy korun," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Akcie ČEZ tak zároveň bránily vyššímu propadu indexu PX , který většinu dne klesal o více než jedno procento a ztráty korigoval právě až v samotném závěru. V zisku byla i Moneta Money Bank, která si polepšila o 0,91 procenta na 155,40 . Akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR pak zdražily o 1,13 procenta na 17.900 korun.

"Největší pokles registrovala emise Doosan škoda Power, a to o čtyři procenta na 384 poté, co investoři po přechozích silných nárůstech přistoupili k výběru krátkodobých zisků," uvedl Dudek.

Rakouské finanční akcie pak klesaly pod tlakem ztrát západoevropského bankovního sektoru, kde odepisovaly především francouzské banky. "Stalo se tak poté, co francouzská vláda bude začátkem září čelit v parlamentu hlasování o důvěře," podotkl makléř. Erste Bank odepsala 2,61 procenta na 2050 korun a pojišťovna VIG si pohoršila o 1,05 procenta na 1132 korun. V červeném zavřela i Komerční banka, jejíž akcie zlevnily o 0,67 procenta na 1040 korun.


Čtěte více:

UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá
25.08.2025 14:27
UniCredit zvýšila podíl v Commerzbank na 26 procent, místo ve vedení teď nežádá
Italská bankovní skupina UniCredit zvýšila podíl v německé Commerzbank...
Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
26.08.2025 14:17
Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
Developerská skupina China Evergrande Group byla v pondělí vyřazena z ...
V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
26.08.2025 12:44
V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
Burzovně obchodované fondy (ETF) se v posledních letech značně zpopula...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.08.2025
15:01Čínský konkurent Nvidie vykázal růst tržeb o 4 000 procent
12:55Výsledky Nvidie jsou za dveřmi. Co Wall Street očekává?
12:01Evropa je na tom smíšeně. Před výsledky Nvidie bude převládat vyčkávání  
11:56Indie ušetřila dovozem ruské ropy miliardy, cla ale zisky rychle smažou
11:47Lego zaznamenalo rekordní první polovinu roku
11:02Vyšetřování UnitedHealth je širší, netýká se jen Medicare
9:11Rozbřesk: Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?
8:40Začala platit americká 50procentní cla na dovoz z Indie, Cooková se proti svému odvolání brání u soudu  
8:16Objem akciových obchodů na pražské burze byl v úterý rekordních 5,17 mld. Kč
6:01Marks: První fáze bubliny
26.08.2025
17:21Mnoho pohledů na „správnou“ výši sazeb, rozhodující je přitom něco jiného
15:51Šéf Nvidie: Kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk
15:21ČEZ, a.s.: ČEZ, a. s. podepsal s Českou spořitelnou dodatek k úvěrové lince vázané na ESG ukazatel
14:17Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy
13:01MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
12:44V USA je už více ETF než jednotlivých akcií
11:26Sentiment dopoledne zhoršuje francouzská rozpočtová hrozba a odvolání guvernérky Fedu  
11:06Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň
10:33Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
10:23RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět