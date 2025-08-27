Objem akciových obchodů na pražské burze byl v úterý rekordních 5,17 mld. Kč

Objem akciových obchodů na pražské burze dosáhl v úterý rekordních 5,17 miliardy korun. Je to nejvíce od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012. Důvodem byly zejména akcie energetické společnosti , sdělil mluvčí burzy Jiří Kovařík. Navzdory rekordně vysoké aktivitě ale index PX popáté v řadě oslabil, a to o 0,4 procenta na 2287,95 bodu. Dolů ho tlačily rakouské finanční tituly i strojírny Doosan Škoda Power.
Denní objem obchodů se na pražském trhu standardně pohybuje hluboko pod miliardou korun. Například o letošních letních prázdninách se nad miliardovou hranici dostal pouze jednou. Dnešní objem narostl až v závěru obchodování. "ČEZ v závěrečné aukci vyskočil o 1,85 procenta na 1266 Kč při rekordním objemu 3,88 miliardy korun," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.
Akcie tak zároveň bránily vyššímu propadu indexu PX , který většinu dne klesal o více než jedno procento a ztráty korigoval právě až v samotném závěru. V zisku byla i Moneta Money Bank, která si polepšila o 0,91 procenta na 155,40 Kč. Akcie tabákové společnosti ČR pak zdražily o 1,13 procenta na 17.900 korun.
"Největší pokles registrovala emise Doosan škoda Power, a to o čtyři procenta na 384 Kč poté, co investoři po přechozích silných nárůstech přistoupili k výběru krátkodobých zisků," uvedl Dudek.
Rakouské finanční akcie pak klesaly pod tlakem ztrát západoevropského bankovního sektoru, kde odepisovaly především francouzské banky. "Stalo se tak poté, co francouzská vláda bude začátkem září čelit v parlamentu hlasování o důvěře," podotkl makléř. odepsala 2,61 procenta na 2050 korun a pojišťovna si pohoršila o 1,05 procenta na 1132 korun. V červeném zavřela i , jejíž akcie zlevnily o 0,67 procenta na 1040 korun.