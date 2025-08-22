Nio představilo levné SUV, akcie výrazně rostou

Čínský výrobce elektromobilů Nio ve čtvrtek představil svůj nový model SUV ES8, který je cenově jedním z nejdostupnějších vozidel v jeho nabídce. S cenovkou 308 800 juanů (43 tisíc USD) v rámci plánu předplatného baterií Nio podtrhuje nelítostnou cenovou válku, jež se mezi čínskými výrobci elektromobilů odehrává, hodnotí server CNBC. Akcie automobilky reagovaly prudkým nárůstem.
Ve čtvrtek akcie firmy kótované na americké burze uzavřely v plusu o 9,27 procenta na ceně 5,54 USD za kus, v pátečním premarketu pak vykazují další, bezmála sedmiprocentní růst. Na domácím trhu v Hongkongu akcie rovněž vzrostly přibližně o deset procent.
Investoři oceňují nejen nízkou cenu nového modelu, ale kvitují také skutečnost, že cena je v rámci programu, který umožňuje zákazníkům vyměnit nebo upgradovat baterii prostřednictvím měsíčního poplatku. Auto by mělo Nio začít dodávat na trh koncem září.
„Nová generace ES8 s některými atraktivními funkcemi je cenově na velmi konkurenceschopné úrovni. Domníváme se, že nárůst akcií je způsoben tím, že trh zohlednil silné nové objednávky na tento model (spolu s Onvo L90, který byl uveden na trh dříve),“ řekl Vincent Sun, hlavní akciový analytik společnosti Morningstar.
Nio se historicky zaměřovalo na trh luxusních vozidel, s odbytem ale mělo problémy, protože jiné společnosti nabízely vozidla s podobnými funkcemi za nižší ceny. Aby tak Nio rozšířil svůj dosah, uvedl na trh dvě levnější značky: Onvo zaměřenou na masový trh a Firefly, který cílí na mladé kupce ve městech.
Cena ES8 dělá z modelu jedno z nejlevnějších prémiových SUV v Číně, jejichž cena se obvykle pohybuje mezi 338 tisíci až 768 tisíci juanů. Nejlevnějším modelem Nia nicméně zůstává ET5T sedan, jenž se prodává od 298 tisíc juanů.
Růst Xiaomi
Čínský sektor s elektromobily zmítá cenová válka. Velké automobilky jako Li Auto nebo BYD zaznamenaly v červenci pokles dodávek, zatímco menší výrobci jako Leapmotor, Xpeng nebo Xiaomi vykázali růst.
Právě společnost Xiaomi, původně především výrobce chytrých telefonů, se v posledním roce začíná prosazovat na trhu s elektromobily, když její tržby v této divizi ve druhém čtvrtletí vzrostly meziročně o 31 procent. Naproti tomu prodej chytrých telefonů, což je největší byznysový segment technologické společnosti, klesl o 2,1 procenta.
„Robustní růst hrubé marže elektromobilů společnosti Xiaomi o 3,2 procentního bodu ve druhém čtvrtletí odráží zlepšující se úspory a příznivý posun v produktovém mixu, což spolu se solidním růstem věcí souvisejících s internetem pomáhá kompenzovat nepříznivé dopady na chytré telefony,“ všímají si Steven Tseng a Sean Chen z Bloomberg Intelligence.
Podle nich by divize elektromobilů mohla díky rostoucím prodejům a vyšším maržím na přelomu letošního a příštího roku skončit poprvé v zisku. Dlouhodobým cílem Xiaomi je stát se do 15 až 20 let jedním z pěti největších výrobců automobilů na světě.
Zdroj: CNBC, Bloomberg, zdroj foto: Nio