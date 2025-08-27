Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?

Rozbřesk: Proč Německo ztrácí pozici “exportní mašiny”?

27.08.2025 9:11, aktualizováno: 27.8. 9:50
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Německé vývozy jsou v dlouhodobém útlumu. V posledních deseti letech nedokázal německý čistý export přispět pozitivně k dynamice německého HDP, což je na ekonomiku s historickou přezdívkou “exportní mašina” dost žalostný výsledek. Za stejnou dobu se podíl Němců na globálních vývozech snížil z necelých 10 % na zhruba 7,5 %. Na vině je především rostoucí konkurence ze strany Číny. Ta se projevuje, jak se ukazuje v řadě německých odvětví od specializovaného strojírenství, přes automotive po zdravotní pomůcky, v zásadě dvojím způsobem.

Německé výrobky ztrácejí svoji pozici na důležitém čínském trhu a současně čínští výrobci získávají podíl na řadě zahraničních trhů (zejména v asijských ekonomikách) - podíl Číny na globálních vývozech za poslední dekádu proto vzrostl z přibližně 12 % na cca 16 %.

Dalším bolestivým bodem při pohledu do budoucna může být americký trh, na kterém končí okolo 10 % německých vývozů. Pokud nakonec bude platit stávající rámcová dohoda, vzroste letos efektivní celní sazba na německé zboží v USA z 1 % lehce nad 15 %. Zatím sice v číslech nevidíme výraznější dopad do německého průmyslu, pro další dynamiku německých exportů je to však bezesporu komplikace.

1

Má tedy Německo šanci ztráty na čínsko-amerických exportních frontách nahradit? Na jedné straně se podobně jako celá EU může snažit více oslovovat jiné zajímavé trhy - od Indie po Jižní Ameriku. Výrazný skrytý potenciál ovšem leží jinde, a to uvnitř Evropské unie samotné. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu na vnitřním evropském trhu se zbožím stále existují výrazné mimocelní bariéry komplikující obchod, které odpovídají clům zhruba ve velikosti 44 %. Jejich odstraňování však bohužel častokrát bránily i vybrané německé podnikatelské svazy, které se bojí na domácím trhu výraznější konkurence.

A druhou šancí pro největší evropskou ekonomiku může být volba zcela jiné než exportní cesty - snížení svojí závislosti na vývozech zboží z dílny velkých průmyslových podniků a nechat více “rozkvést” sektor služeb. To však nebude nic jednoduchého a rychlého a vyžadovalo by to velké změny na trhu práce, na které zdá se německá společnost zatím není úplně připravena…

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna zatím zcela nereflektuje padající eurodolar a v líném letním obchodování se pohybuje okolo 24,50 EUR/CZK. Výraznější impulsy k obchodování včetně prvního odhadu inflace za srpen se dozvíme až v příštím týdnu.

Eurodolar

Eurodolar jako by zapomněl, že v sázce není nic jiného než nezávislost Fedu a padá zvolna níže. Jedním z důvodů může být rýsující se politická krize ve Francii, kdy premiér François Bayrou vypsal na 8. září hlasování o důvěře, které se zdálo být banální záležitostí, ale možná nebude. V roztříštěném parlamentu bude možná těžké sehnat dostatek hlasů, a tak hrozí, že by vláda mohla padnout a tím by byla ohrožena homeopatická fiskální restrikce, kterou dosavadní vláda aplikovala, to samozřejmě není dobrá zpráva pro francouzské vládní dluhopisy, a tudíž i euro.

Téma stability francouzské vlády zřejmě zůstane na trhu, a to i díky tomu, že v kalendáři absentují důležitější data.

Regionální Forex

Maďarská centrální banka v souladu s všeobecným očekáváním ponechala úrokové sazby nezměněny na úrovni 6,50 %. Doprovodné komentáře přitom vyzněly opět relativně jestřábím způsobem a nenaznačují, že by byla MNB připravena v dohledné době úrokové sazby snížit. Podle prezidenta MNB Vargy zůstávají vysoko zejména inflační očekávání domácností. Pro forint je pak nepochybně býčím faktorem to, že MNB chce udržovat reálné úrokové sazby kladné (což při 4% inflaci nedává moc prostor pro redukci sazeb).

 

Čtěte více:

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
