Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole

Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole

21.08.2025 10:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

V úterý bezmála o půldruhého procenta, ve středu o dalších 0,7 procenta. Technologický index Nasdaq 100 si v posledních dvou dnech prošel menší korekcí. Pokles táhly zejména společnosti s vysokou tržní kapitalizací. Například akcie Applu a Amazonu ve středu oslabily téměř o dvě procenta, přes procento ztratil také Alphabet. Co za výprodejem stojí, není zcela zřejmé.

Hlavním poraženým v posledních dnech je především Palantir. Současná hvězda indexu S&P 500 letos vzrostla více než dvojnásobně, posledních šest dní v řadě ale zavřela v červených číslech a vypadla z top 20 nehodnotnějších amerických společností.

Ovšem zatímco pokles u Palantiru si lze částečně vysvětlit zprávou společnosti Citron Research, jež společnost označila za "odtrženou od fundamentů a analýz", tak spouštěč pro širší výprodej na technologických akciích analytici hledají hůře.

CNBC píše, že jedním z důvodů může být vyjádření Sama Altmana ze začátku týdne. Šéf OpenAI varoval předtím, že se může tvořit AI bublina. Někteří analytici však toto tvrzení zpochybňují. „Podle našeho názoru bude technologický býčí cyklus nedotčen nejméně další dva až tři roky,“ řekl známý technologický býk z Wall Street Dan Ives.

Důvod poklesu ale může být mnohem prostší, a sice že někteří investoři jen přes léto, které ještě nekončí, vybírají po silném růstovém období zisky, aby si mohli dopřát „další rundu margarity,“ uvádí v nadsázce CNBC. Carol Schleifová ze společnosti BMO Private Wealth k tomu poznamenala, že technologické akcie „zaznamenaly neuvěřitelně silnou sérii – některé vzrostly o více než 80 procent od začátku dubnových minim“.

Pochybnosti o holubičím směru

Agentura Bloomberg píše, že trhy jsou momentálně v režimu vyčkávání, protože centrální bankéři se scházejí v Jackson Hole ve Wyomingu a investoři čekají na prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella, aby odhadli směr úrokových sazeb.

„V současnosti přetrvává medvědí trend. Ceny akcií začínají odrážet riziko zklamání v Jackson Hole a kolují pochybnosti o tom, zda se Fed otočí stejně agresivně holubičím směrem, jaký naznačují trhy s odhadem sazeb – nebo zda se vůbec otočí,“ řekl Kyle Rodda, hlavní analytik trhu ve společnosti Capital.com v Melbourne.

Podle spoluzakladatele Oaktree Capital Management LP Howarda Markse jsou pak americké akcie „v raných fázích“ bubliny, ačkoliv kritický bod pro korekci ještě nenastal.

Poklesy amerických firem z vysokou tržní kapitalizací stáhly dolů celý index S&P 500 už čtvrtou obchodní seanci v řadě. A právě mimořádně velká váha technologických gigantů může změnit „rotaci“ ze sektoru v širší úpadek. „Rotace může proběhnout pouze tehdy, pokud se technologické akcie udrží. Pokud klesnou, jediná rotace, kterou uvidíme, bude do hotovosti,“ řekl Bloombergu Matt Maley z Miller Tabak.

Zdroj: Bloomberg, CNBC


Čtěte více:

Akcie rostou příliš rychle. Valuace Intelu vyletěla na úroveň z dotcom bubliny
20.08.2025 11:00
Akcie rostou příliš rychle. Valuace Intelu vyletěla na úroveň z dotcom bubliny
Za poslední měsíc vzrostly akcie Intelu díky sérii zpráv o možném podí...
Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
20.08.2025 14:04
Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
Společnost Estée Lauder vydala slabý výhled zisku za fiskální rok, čás...
Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO
20.08.2025 15:18
Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO
Americký maloobchodní řetězec Target zveřejnil výsledky za Q2 F2026, k...
Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole
20.08.2025 22:01
Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole
Americké akcie dnes oslabily, když zveřejněné zápisky z posledního zas...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.08.2025
10:10Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
9:50Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
8:50Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
8:33Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou  
6:07Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
20.08.2025
22:01Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole  
17:41Co přinese investiční boom?
16:22Firma MSM North America z CSG postaví v USA továrnu za více než 13 miliard
16:12Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?
15:18Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO  
14:40Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
14:04Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
13:05Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb
12:23Labubu poráží Barbie. Pop Mart si zapisuje 400% růst zisku a přerostl Mattel  
11:38Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
11:33Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta
11:28Inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, maximum za rok a půl
11:00Akcie rostou příliš rychle. Valuace Intelu vyletěla na úroveň z dotcom bubliny
8:47USA rozšiřují cla na produkty s obsahem oceli a hliníku a chtějí podíl v Intelu výměnou za granty. Futures jsou v červeném  
8:44Rozbřesk: Proč zatím nejsou dopady amerických cel v Evropě tak silné?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět