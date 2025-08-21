Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole

V úterý bezmála o půldruhého procenta, ve středu o dalších 0,7 procenta. Technologický index Nasdaq 100 si v posledních dvou dnech prošel menší korekcí. Pokles táhly zejména společnosti s vysokou tržní kapitalizací. Například akcie Applu a Amazonu ve středu oslabily téměř o dvě procenta, přes procento ztratil také Alphabet. Co za výprodejem stojí, není zcela zřejmé.
Hlavním poraženým v posledních dnech je především Palantir. Současná hvězda indexu S&P 500 letos vzrostla více než dvojnásobně, posledních šest dní v řadě ale zavřela v červených číslech a vypadla z top 20 nehodnotnějších amerických společností.
Ovšem zatímco pokles u Palantiru si lze částečně vysvětlit zprávou společnosti Citron Research, jež společnost označila za "odtrženou od fundamentů a analýz", tak spouštěč pro širší výprodej na technologických akciích analytici hledají hůře.
CNBC píše, že jedním z důvodů může být vyjádření Sama Altmana ze začátku týdne. Šéf OpenAI varoval předtím, že se může tvořit AI bublina. Někteří analytici však toto tvrzení zpochybňují. „Podle našeho názoru bude technologický býčí cyklus nedotčen nejméně další dva až tři roky,“ řekl známý technologický býk z Wall Street Dan Ives.
Důvod poklesu ale může být mnohem prostší, a sice že někteří investoři jen přes léto, které ještě nekončí, vybírají po silném růstovém období zisky, aby si mohli dopřát „další rundu margarity,“ uvádí v nadsázce CNBC. Carol Schleifová ze společnosti BMO Private Wealth k tomu poznamenala, že technologické akcie „zaznamenaly neuvěřitelně silnou sérii – některé vzrostly o více než 80 procent od začátku dubnových minim“.
Pochybnosti o holubičím směru
Agentura Bloomberg píše, že trhy jsou momentálně v režimu vyčkávání, protože centrální bankéři se scházejí v Jackson Hole ve Wyomingu a investoři čekají na prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella, aby odhadli směr úrokových sazeb.
„V současnosti přetrvává medvědí trend. Ceny akcií začínají odrážet riziko zklamání v Jackson Hole a kolují pochybnosti o tom, zda se Fed otočí stejně agresivně holubičím směrem, jaký naznačují trhy s odhadem sazeb – nebo zda se vůbec otočí,“ řekl Kyle Rodda, hlavní analytik trhu ve společnosti Capital.com v Melbourne.
Podle spoluzakladatele Oaktree Capital Management LP Howarda Markse jsou pak americké akcie „v raných fázích“ bubliny, ačkoliv kritický bod pro korekci ještě nenastal.
Poklesy amerických firem z vysokou tržní kapitalizací stáhly dolů celý index S&P 500 už čtvrtou obchodní seanci v řadě. A právě mimořádně velká váha technologických gigantů může změnit „rotaci“ ze sektoru v širší úpadek. „Rotace může proběhnout pouze tehdy, pokud se technologické akcie udrží. Pokud klesnou, jediná rotace, kterou uvidíme, bude do hotovosti,“ řekl Bloombergu Matt Maley z Miller Tabak.
Zdroj: Bloomberg, CNBC