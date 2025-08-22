Rozbřesk: Nálada v evropském průmyslu nejlepší za tři roky

Aktualizováno
Srpnové výsledky indexu nákupních manažerů (PMI) přinesly pozitivní překvapení. Souhrnný index se mírně zvýšil na 51,1 bodů, což je zhruba v souladu s naším očekáváním mírného růstu eurozóny ve třetím čtvrtletí. Podnikatelská nálada se zlepšila ve zpracovatelském průmyslu, který po více než třech letech v pásmu recese.
Dobrou zprávou je, že v srpnu narostl objem výroby i nových zakázek, což ukazuje, že dosavadní dopady obchodních válek jsou omezené. Ke zlepšení podnikatelské nálady zároveň přispělo uzavření rámcové obchodní dohody mezi USA a EU, která byla včera potvrzena i písemně. Z našeho pohledu hraje roli zejména zmírnění obav ohledně další eskalace obchodního napětí, neboť sama dohoda je výrazně asymetrická a v dalších čtvrtletích pravděpodobně omezí prostor pro výraznější průmyslové oživení v Evropě. A to i v pro naši ekonomiku klíčovém Německu, kde se nálada průmyslníků také zlepšila, ale nadále setrvává těsně pod padesátkou.
Sektor služeb nadále signalizuje velmi lehký růst aktivity (50,7 bodů), ale podobně jako v průmyslu se zdá, že prostor pro významnější expanzi se zatím neotevírá. Mezi jednotlivými státy eurozóny nicméně panují významné rozdíly – zatímco ve státech jádra přešlapuje sektor služeb na místě, v takovém Španělsku pokračuje silný boom, který fakticky trvá již několik post-covidových let.
Co daná čísla znamenají pro zářijové zasedání ECB? Její šéfka Ch. Lagardeová vyjádřila ve středu obavy z růstové dynamiky, srpnová PMI ale přinášejí jisté uklidnění. Je nicméně možné, že zpožděné dopady amerických cel teprve uvidíme, což je názor, ke kterému se kloníme i my. Zda se bude jednat o dostatečný argument pro pokles sazeb si v tuto chvíli nejsme jisti (trhy tuto možnost již odpískaly). Rozhodnutí o sazbách v eurozóně bude každopádně zásadní také pro ČNB – pokud by ECB své sazby zaparkovala na současné úrovní 2 %, byl by to z našeho pohledu velmi silný argument ve prospěch stability sazeb v Česku na 3,5 % po delší dobu.
TRHY
Koruna
Solidní podnikatelské nálady v eurozóně a silnější dolar poslaly včera korunu do defenzivy. Česká měna se tak probudila z prázdninové letargie, když oslabila viditelně nad hranici 24,50 EUR/CZK. Pokud by dnes dolar dále získal na síle, například díky projevu šéfa Fedu Powella v Jackson Hole, koruna si může připsat další lehké ztráty.
Eurodolar
Americký dolar v posledních dnech lehce nabývá na síle, a to nehledě na velmi slušné výsledky evropských podnikatelských nálad. Důvodem je pravděpodobně vyčkávání na projev šéfa Fedu Powella v Jackson Hole, na kterém by měl naznačit, zda a kdy trhy eventuálně mohou očekávat pokles sazeb v USA. Měnový pár vyčkává v blízkosti 1,16 EUR/USD.
Akcie
Americký akciový index S&P 500 včera oslaboval o 0,4 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslaboval také, a to o 0,4 %. Na konci obchodního dne v USA jsme tak viděli sedmý po sobě jdoucí den v červených číslech.
Technologické akcie se v srpnu 2025 opět obchodují za valuace, které připomínají začátek roku – tedy úrovně, jež jsou z fundamentálního hlediska značně nadhodnocené. Nejvýraznějším příkladem je společnost Nvidia, jejíž akcie od dubnového dna vzrostly o více než 113 %, podpořeny explozivním růstem tržeb.
Tento parabolický růst však vyvolává obavy z přehřátí trhu – korekce se zdá být nevyhnutelná, i když dosavadní poklesy jsou rychle vykupovány díky silné poptávce investorů a optimismu kolem AI revoluce.