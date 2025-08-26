Trumpovy nové celní hrozby míří znovu na Čínu a země uplatňující digitální daň

Americký prezident Donald Trump ve své agresivní celní politice nepolevuje. V pondělí večer dostaly varování Čína a země uvalující digitální daň na americké společnosti. Číně Trump ohrozil 200procentními cly, pokud bude omezovat vývoz vzácných magnetů, což může ohrozit křehké příměří v obchodní válce mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Na své síti Truth Social pak také napsal, že pro země, jež neodstraní digitální daně a související předpisy, zavede "podstatná" nová cla a omezí vývoz amerických čipů.
K Číně se Trump vyjádřil před novináři po pondělním setkání s jihokorejským prezidentem Lee Jae Myungem v Bílém domě. "Musí nám dát magnety. Pokud nám je nedají, musíme jim účtovat 200procentní cla nebo něco takového," řekl a dodal, že součástky pro letadla jsou klíčovým nástrojem, který Washington má k boji proti pekingskému vlivu na drahé kovy: "Dvě stě jejich letadel nemohlo létat, protože jsme jim záměrně nedávali součástky od , protože oni nám nedávali magnety," uvedl.
aktuálně s Čínou jedná o prodeji až 500 letadel, přičemž obě strany finalizují specifika o konkrétních typech a modelech a dodacích harmonogramů, uvedl Bloomberg s tím, že letadla hrají v potenciální obchodní dohodě mezi USA a Čínou klíčovou roli.
Trumpovo prohlášení přichází v době, kdy se čínský vývoz magnetů ze vzácných zemin podle vládních údajů zotavil na úroveň, která panovala předtím, než Peking v dubnu zavedl vývozní omezení. Magnety dodávané do USA se v červnu oproti předchozímu měsíci zvýšily o 660 procent.
Čína dominuje ve výrobě magnetů ze vzácných zemin, kontroluje přibližně 90 procent celosvětových dodávek. Podobnou kontrolu si udržuje i nad rafinací minerálů používaných k jejich výrobě. Tato dominance dala Pekingu značnou páku v obchodních jednáních s Washingtonem, jelikož USA se na magnety ze vzácných zemin silně spoléhají, ať už v automobilovém průmyslu, elektronice nebo obnovitelných zdrojích energie.
"Blafuje. Vždycky hodně mluví o clech nebo možných trestech, ale neměli bychom se nechat strhnout rétorikou," myslí si Henry Wang, zakladatel a prezident Centra pro Čínu a globalizaci, pekingského think-tanku.
Dočasné, avšak nedávno prodloužené příměří mezi USA a Čínou, vyprší v polovině listopadu.
"Projevte úctu Americe"
Kromě Číny Trump v pondělí pohrozil vyššími cly i desítkám dalších zemí. Nelíbí se mu totiž, že na americké společnosti uplatňují daně z digitálních služeb neboli DST. Všechny jsou podle něj navržené tak, aby poškozovaly nebo diskriminovaly americké technologie.
"Upozorňuji všechny země s digitálními daněmi, legislativou, pravidly nebo předpisy, že pokud nebudou tato diskriminační opatření odstraněna, já, jako prezident Spojených států, uvalím na vývoz těchto zemí do USA podstatná dodatečná cla," napsal na Truth Social Trump. Pohrozil i tím, že USA v takovém případě zavedou exportní omezení na čipy. "Projevte úctu Americe a našim úžasným technologickým společnostem, nebo zvažte důsledky!" dodal.
Trump se již delší dobu snaží tlačit na americké obchodní partnery, aby zrušili daně, které jsou obvykle strukturovány tak, aby se vztahovaly pouze na největší technologické společnosti na světě, jako jsou Meta Platforms, Alphabet nebo . Všechny však pochází ze Spojených států.
Země, které zavádějí daně z digitálních služeb, však argumentují, že obrovské technologické společnosti působí na jejich území a generují obrovské zisky od jejich občanů, zatímco příslušným vládám platí malé nebo žádné daně.
Zdroj: CNBC