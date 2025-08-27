Hledat v komentářích

Detail - články
Marks: První fáze bubliny

Marks: První fáze bubliny

27.08.2025 6:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Spoluzakladatel Oaktree Capital Management Howard Marks hovořil na Bloombergu o svém pocitu, že akciový trh v USA je předražený s ohledem na to, kde je fundament „nebo to, co by se dalo nazvat realitou.“ K tomu investor dodal, že na trh nepřišla větší korekce již více než 16 let. Takže lidé si odvykli přemýšlet o možnosti takové korekce.

Marks považuje za největší chybu v investování domněnku, že „vše půjde dál tak, jak to šlo doposud.“ Pravděpodobnější přitom může být návrat k průměru a historickému standardu. Investor ale uznává, že doposud se vyplatila strategie, kdy se investoři zaměřovali na několik málo titulů, nebo financovali své pozice dluhem. Dochází však k tomu, že mírný optimismus se na akciích mění v optimismus větší, pak extrémní a příliš velký. Tak vznikají bubliny a „nyní se pravděpodobně nacházíme v rané fázi takového procesu.“

Marks v uvedené souvislosti zavzpomínal na rok 1997, kdy „se lidé zamilovali do technologických akcií“, Alan Greenspan jako šéf Fedu sice už tehdy hovořil o iracionálním chování. Trh ale stoupal ještě další dva, tři roky. Nyní podle investora trh není ve fázi extrémní iracionality a on sám nečeká brzkou korekci. „Ovšem akcie jsou drahé. Mohou být sice ještě dražší, ale na vysoké ceny bychom ani tak neměli zapomínat.“ K růstu trhu přitom výrazně pomáhala malá skupina akcií velkých technologických firem. „Jde o výborné firmy, mají vysoké valuace, ale nemůžu říci, že jsou příliš vysoko. Nicméně relativně k historii se nacházejí vysoko i valuace zbývajících 493 firem, které nemusí být tak kvalitní,“ řekl Marks.

Podle investora tedy obavy nemusí budit ani tak to, jak vysoko jsou valuace „výjimečných“ společností, jako to, jak vysoko se ve srovnání s historickými standardy nacházejí valuace akcií a společností „průměrných“. K tomu Marks uvedl, že je třeba znát „celý příběh“, pokud se někdo zaměřuje jen na svou verzi, dělá chybu. Aktuálně je pak podle něj čas na defenzivnější aktiva včetně některých dluhopisů. Korporátní obligace nyní ve srovnání s vládními nevynášejí tolik jako v minulosti. Ovšem podle investora mají nadále výhodu v tom, že jejich splátky jsou předem dohodnuté a v současném prostředí jde stále o defenzivní aktivum, které je dobré zahrnout do investičních portfolií.

Marks míní, že pokud někdo během posledních více než 25 let investoval i do rizikovějších korporátních dluhopisů, stále si vedl dobře. U akcií je pak nyní relevantní úvaha o tom, že vysoké valuace v minulosti obvykle znamenaly nižší následnou návratnost celého trhu. Na otázku týkající se „americké výjimečnosti“ uvedl, že podle něj jsou USA stále tím nejlepším místem pro investice, „i když možná ne tak dobrým jako dříve.“ To si může myslet i zbytek světa a nemůžu s tím nesouhlasit… Celkově je pak situace podle experta následující: „USA jsou jako výborná auta za vysokou cenu. Někde mohou být horší auta za nižší cenu.“

Zdroj: Bloomberg


