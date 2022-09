Futures před daty o americké inflaci posilují. Dolar klesá třetí den za sebou

Futures na americké akciové indexy se před klíčovými údaji o inflaci, které budou zveřejněny později odpoledne, posilují. Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zaznamenaly mírný nárůst poté, co si index S&P v pondělí zapsal nejlepší čtyřdenní nárůst od června v návaznosti na dobré údaje o předobjednávkách telefonu iPhone 14 Pro Max společnosti . Dolar klesá třetí den za sebou, což je nejdelší série ztrát za více než měsíc. Investoři totiž uvažují, že by pozitivní známky v ekonomice mohly působit proti jestřábí rétorice tvůrců monetární politiky.



Podnikové zprávy pomohly podpořit index Stoxx Europe 600, přičemž společnost UBS Group vzrostla poté, co zvýšila dividendu a cíl pro zpětný odkup akcií. Nicméně růst indexu snížila zpráva o důvěře investorů v německou ekonomiku, která je již pod pandemickým minimem a dále se zhoršila. Rostou totiž obavy, že zimní výpadek dodávek energie vyvolá recesi. Maloobchodní prodejci a výrobci potravin odevzdali část svého nedávného růstu poté, co společnost Ocado Group Plc uvedla, že inflace a náklady na energie budou mít dopad na zisk.



Očekává se, že zpráva o inflaci v USA ukáže, že celkový index spotřebitelských cen v srpnu již druhý měsíc ochladl. To rozpoutalo mezi účastníky trhu debatu o výhledu měnové politiky, přičemž někteří sázejí na to, že Fed by mohl svůj cyklus zpřísňování ukončit dříve. Jiní varují, že centrální banka bude chtít více důkazů o trvalém zmírnění růstu cen, přičemž přísnější politika bude zatěžovat hospodářský růst a rizikovější aktiva. Pravděpodobně je příliš brzy na to, abychom očekávali, že Fed bude reagovat na skutečnost, že jsme za vrcholem inflace.