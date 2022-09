Všechny sázky na nízkou inflaci. Investorů se drží optimismus

Ačkoli se na pozitivním obratu na finančních trzích podílelo více faktorů, dnešek směřuje prakticky veškerou pozornost k americké inflaci za srpen, která vyjde ve 14:30. Tématu se věnujeme už déle, takže jen připomeneme, že tržní konsensus je nastaven na 8,1 a pro jádrovou inflaci na 6,1 procenta. A vzhledem k optimismu, který v posledních dnech sledujeme, je dost možné, že jsou akcie nastaveny na hodnoty ještě pod konsensem.



Před námi tak stojí klíčová otázka, jestli inflace dokáže svým poklesem překvapit i optimisty a náladu na trzích udržet, nebo zda se to nepovede a krátkodobé zisky se budou vybírat. Další klíčovou událostí na programu je totiž Fed příští týden a u něj je daleko menší šance, že trhy potěší menším zvýšením sazeb či mírnější rétorikou.



#Inflace v USA číslem týdne - udrží sentiment, nebo to bude klasické "sell the news"? Skoro určitě klesne, ale je to kvůli benzínu a všichni to čekají. A Powell naposledy říkal, abychom si od nižší inflace moc neslibovali, protože trh práce je utažený a #sazby klesat nezačnou.

Evropské akcie si dnes připisují už menší zisky v řádu pár desetin procenta, zůstávají však v pozitivním módu podobně jako futures na Ameriku. Dluhopisové výnosy jdou v Evropě mírně vzhůru, zatímco na druhé straně Atlantiku je tomu naopak. Euro sice rychlé včerejší zisky zkorigovalo, ale je tlačeno znovu mírně nahoru a obchoduje se k dolaru na 1,0145. Mezitím ropa roste dál nad 95 dolarů , zatímco evropský plyn i elektřina pokračují v mírném poklesu. Koruna dopoledne pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5344 0.0074 24.5450 24.4956 CZK/USD 24.1635 -0.3176 24.2370 24.1495 HUF/EUR 397.0019 -0.0879 398.1600 396.1100 PLN/EUR 4.7077 0.2353 4.7145 4.6908

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0365 0.3782 7.0398 7.0063 JPY/EUR 144.3965 -0.1193 144.5020 144.1533 JPY/USD 142.2335 -0.4065 142.7960 142.0680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8668 0.0231 0.8675 0.8647 CHF/EUR 0.9654 0.0228 0.9659 0.9628 NOK/EUR 9.9930 0.2237 10.0040 9.9514 SEK/EUR 10.6113 -0.0391 10.6255 10.6022 USD/EUR 1.0152 0.2914 1.0161 1.0120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4499 -0.1450 1.4573 1.4493 CAD/USD 1.2974 -0.0770 1.2994 1.2970