Siemens Energy se vrací do hlavního indexu frankfurtské burzy DAX

Německý dodavatel zařízení pro energetický průmysl Energy se dnes vrací do hlavního indexu frankfurtské burzy DAX , ze kterého byl vyřazen v březnu. Energy v indexu nahradí firmu Hellofresh, informovala agentura DPA. Společnost Energy se v posledních měsících dostala do centra pozornosti v souvislosti s omezováním dodávek ruského plynu do Evropy. Akcie společnosti dopoledne v systému Xetra dorazily na průběžné minimum 12,05 EUR za jednu s intradenní ztrátou zhruba 1,2 procenta a pohybovaly se na historických minimech. Část ztráty pak ale redukovaly.

O zařazení podniků do indexu DAX rozhoduje především jejich tržní hodnota. Společnost Hellofresh index opouští, protože se cena jejích akcií od začátku roku propadla o dvě třetiny. Energy odepisuje od začátku roku skoro 46 procent, což ukazuje i graf níže pro titul v systému Xetra (do 15. září), zatímco index DAX ztrácí 19,8 procenta.

Společnost Energy se v roce 2020 oddělila od mateřského koncernu . Firma dodala některá zařízení pro plynovod Nord Stream 1, ke kterým zajišťuje také servis. Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Ruská plynárenská společnost Gazprom začátkem tohoto měsíce uvedla, že ponechá plynovod Nord Stream 1 mimo provoz až do odstranění problému s únikem oleje zjištěného při údržbě. Náměstek ředitele Gazpromu Vitalij Markelov následně agentuře Reuters řekl, že provoz plynovodu se neobnoví, dokud Energy vadné zařízení neopraví.

Energy nicméně tvrdí, že zjištěný problém nepředstavuje důvod k pozastavení provozu plynovodu.

Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Moskva v červnu snížila dodávky plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity a v červenci až na 20 procent. Zdůvodnila to problémy s údržbou způsobenými západními sankcemi.

Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

Změny v indexech jsou důležité především pro fondy, které indexy reálně replikují. V nich může poté dojít ke změnám a převážení, což může mít dopad na cenu akcií, připomněl na webu list Frankfurter Allgemeine.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, www.faz.net, Patria.cz

Foto: Energy