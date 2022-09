Nižší dodávky plynu vedou podle člena rady ECB k inflačním tlakům, které nelze řešit zpomalením aktivity. Futures jsou zelené

Člen Rady guvernérů ECB Pablo Hernandez de Cos varuje, že omezení dodávek ruského plynu do Evropy povede k intenzivnějšímu tlaku na inflaci, kterému ale nelze čelit pouze zpomalením aktivity. Americké ministerstvo energetiky nabídne ze svých strategických zásob dalších 10 milionů barelů ropy. Německá vláda vyčlenila dalších 2,5 miliardy eur na nákup zemního plynu ve snaze odvrátit energetickou krizi. Futures se pohybují v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FSTE 100 +0,5 % a DAX +0,4 %.



Čistý zisk bank v prvním pololetí vzrostl o 131 % meziročně na 54,61 mld. Kč, čistý úrokový výnos narostl o 78 % a poplatky o 716 %, říká ČNB.



Evropská komise plánuje mimořádnou daň na celý energetický sektor a celý ropný průmyslu od výroby až po čerpací stanice, říká ministr financí Stanjura.



Tempo a rozsah zpřísňování měnové politiky ze strany Evropské centrální banky bude záviset na její schopnosti udržet na uzdě inflační očekávání a omezit šíření růstu cen i mimo energie, řekl člen Rady guvernérů Pablo Hernandez de Cos. Omezení toků ruského plynu do kontinent pravděpodobně povede k delšímu a intenzivnějšímu inflačnímu tlaku, kterému nelze čelit pouze zpomalením aktivity, řekl de Cos, který je považován za jednoho z nejvíce holubičích úředníků banky.



Americké ministerstvo energetiky nabídne ze svých strategických zásob dalších 10 milionů barelů ropy s nízkým obsahem síry. K tomuto kroku se uchyluje ještě před plánem Evropské unie zakázat v prosinci dovoz většiny ruské ropy a zároveň v době, kdy globální ceny ropy klesly na úroveň před ruskou invazí na Ukrajinu. Načasování je také pozoruhodné proto, že se shoduje s diskusemi Organizací zemí vyvážejících ropu o možnosti omezení produkce. OPEC a jeho spojenci se dohodli na snížení těžby příští měsíc o 100 000 barelů denně.



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval západní státy, aby dodávaly více zbraní, aby bylo možné pokračovat v protiofenzívě proti Rusku. Mezitím se Německo zavázalo předat další čtyři samohybné houfnice. Kuleba řekl, že Ukrajina doufá, že se jí podaří postupovat v nedávných územních ziscích. Protiofenzíva je „jasnou zprávou pro všechny, že to funguje, že má smysl pomáhat Ukrajině zbraněmi a že na našem území můžeme porazit prezidenta Putina a jeho armádu,“ řekl Kuleba. Předpověděl také, že se Putin pravděpodobně pokusí zablokovat obnovení dohody o vývozu obilí, která vyprší v listopadu.



Německá vláda vyčlenila miliardy eur na nákupy zemního plynu ve snaze odvrátit energetickou krizi poté, co Rusko zastavilo dodávky. Původně bylo na nákup plynu vyčleněno 1,5 miliardy eur, ale vzhledem k tomu, že tyto finance byly téměř vyčerpány, vláda podle dokumentu, který viděl Bloomberg, přidala dalších 2,5 miliardy eur. Celkem byly na financování nákupů vyčleněny úvěrové linky ve výši až 15 miliard eur. Německá ekonomika byla kvůli její závislosti na ruském plynu a ropě ekonomickou patovou situací s Kremlem obzvláště těžce zasažena. Hrozící nedostatek energií rozpoutal debatu ve vládě o tom, jak zajistit dodávky a zároveň zmírnit dopady rostoucích cen na spotřebitele a společnosti.