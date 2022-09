Rusko anektuje čtyři ukrajinské oblasti. Zelensky podává žádost o urychlené přijetí Ukrajiny do NATO

Ruský prezident Vladimir Putin dnes v Kremlu podepsal smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci. Spolu s ním tak při ceremoniálu v Kremlu učinili zástupci těchto Ruskem okupovaných a ovládaných oblastí. Mezinárodně neuznané Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika a rovněž Chersonská a Záporožská oblasti dohromady představují zhruba 15 procent rozlohy celé Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin dnes v Kremlu před zraky členů ruské vládnoucí elity slíbil hájit anektovaná ukrajinská území všemi dostupnými prostředky". Představitel jaderné mocnosti zároveň vybídl Kyjev k jednání, zdůraznil ovšem, že anektovaných území se Moskva nevzdá. Projev, který předcházel podpisu smluv o připojení ukrajinských oblastí k Rusku, Putin věnoval především kritice "kolektivního Západu", který podle něj z chamtivosti vede hybridní válku proti Rusku. Rusové se ale odmítají podřídit hegemonii Spojených států a západním "falešným pravidlům", uvedl Putin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že jeho země podává žádost o urychlené přijetí do Severoatlantické aliance, informují tiskové agentury. Zelenskyj se tak vyjádřil krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci. Západ anexi odmítá.



"Lidé svoji volbu udělali, jednoznačně si vybrali," prohlásil prezident v narážce na výsledky hlasování v mezinárodně neuznané Doněcké a Luhanské lidové republice (DNR a LNR) a částečně okupované Chersonské oblasti a Záporožské oblasti. Putin je přesvědčen, že ruský parlament připojení těchto čtyř oblastí k Rusku schválí. "Je to vůle milionů lidí," zdůraznil ruský vůdce, který se odvolával se na právo na sebeurčení zakotvené v Chartě OSN i na ruské dějiny, výsledky válek a bitev.



Kyjev a Západ výsledky referend neuznávají a nehodlají uznat ani anexi ukrajinského území.



Putin, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla na konci února na Ukrajinu, obvinil "kolektivní Západ", že krize vznikla jeho vinou, v důsledku jeho politiky, vedené roky před ruskou "speciální vojenskou operací", jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině.



Západ vede proti Rusku hybridní válku a snaží se podřídit si všechny země světa. Ale Rusko nebude žít podle falešných pravidel a Západ nemá žádné morální právo hodnotit počínání Ruska, zdůraznil Putin. "Nikdy jsme nepřijali a nepřijmeme takový politický rasismus, nenávist proti Rusku," řekl ruský vůdce.



Putin také vyčetl Spojeným státům bombardování Drážďan, Hirošimy a Nagasaki za druhé světové války, jakož i to, že podle jeho slov "fakticky" dodnes okupují Německo, Japonsko a Jižní Koreu. Evropští politici se podle Putina pokorně podřizují požadavkům Spojených států na zavádění dalších sankcí proti Rusku, přestože tyto sankce v zásadě vedou ke zničení evropského průmyslu a odporují zájmům evropských zemí.



Ruský vůdce obvinil "Anglosasy" i z diverze plynovodů Nord Stream, které mají přepravovat po dně Baltu zemní plyn z Ruska do Německa.



Na Západě jsou podle ruského vůdce odmítány tradiční hodnoty, náboženské a rodinné. Prezident se ironicky ptal spoluobčanů, zda si přejí místo otce a matky mít "rodiče č. 1" a "rodiče č. 2" a výuku "zvráceností" ve školách. "Pro nás je to nepřijatelné. My máme svou, jinou budoucnost," zdůraznil. Na Západě je podle něj zavrhován člověk a vzýván satanismus.



Putin apeloval na semknutí ruské společnosti. "Bojujeme dnes za to, aby nikoho ani nenapadlo, že Rusko, náš národ, náš jazyk, naši kulturu lze vyškrtnout z dějin. Nyní potřebujeme konsolidaci celé společnosti."



"Bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu, a to především pro nás samotné, pro Rusko. Za to, aby diktatura a despocie navždy zůstaly minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika postavená výlučně na potlačování jiných kultur a národů, je v podstatě zločinná a že musíme obrátit tuto hanebnou stránku," řekl.



Zlomení západní hegemonie je podle ruského prezidenta "nezvratné". "Znovu zopakuji, že už nebude co dříve. Bojiště, na které nás pozval osud a dějiny, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko," prohlásil.



"Za námi je pravda, za námi je Rusko!" zdůraznil Putin na závěr projevu, po kterém následovalo podepsání smluv o připojení čtyř zmíněných ukrajinských regionů k Rusku.



Prezident nyní odešle dokumenty ústavnímu soudu a - pokud soud nevznese výhrady - následně parlamentu. V případě Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014, zabrala ratifikace tři dny, připomněla televize Rossija 24.