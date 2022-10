ECB musí pokračovat v přísném zvyšování sazeb až ke 2 procentům, říká Villeroy. V příštím roce může zmírnit

Guvernér francouzské centrální banky Francois Villeroy de Galhau řekl, že Evropská centrální banka by měla na svých zasedáních v říjnu a prosinci pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb po velkých přírůstcích, než je přehodnotí a případně přejde na pomalejší tempo.



ECB na nedávných zasedáních zaujala vůči inflaci agresivní postoj a ve dvou krocích navýšila sazby o 125 bazických bodů. Villeroy jestřábí kroky a další zvýšení sazeb podporuje a klíčovou sazbu by rád do konce roku dostal z 0,75 % do blízkosti 2 %, což je podle něj neutrální nastavení. Kromě toho nabádá k větší opatrnosti.



"Měli bychom se tam dostat bez váhání," řekl Villeroy v rozhovoru pro nizozemské noviny NRC. "Pak bychom mohli zahájit druhou část cesty - flexibilnější a možná i pomalejší: Neříkám, že se tím zvyšování sazeb zastaví, ale inflaci a ekonomický výhled budeme muset komplexně posoudit."



Komentáře poukazují na blížící se debatu v ECB o tom, jak sladit boj proti inflaci s ochranou ekonomiky vystavené rostoucímu riziku recese. Předvídání budoucích kroků instituce je teď ještě obtížnější. Vzhledem k nestabilní situaci upustila od formálního výhledu a se rozhodovat na schůzích.





Villeroy řekl, že předpovídání toho, o kolik ECB zvýší sazby, je vždy „sázkou“, protože tvůrci politik mají širší přístup a sledují také finanční podmínky pro firmy a domácnosti. Tyto podmínky se „nedávno výrazně zpřísnily kvůli zhoršení trhů,“ uvedl.



Francouzský centrální bankéř také mírnil obavy o finanční sektor v souvislosti se zvyšováním sazeb. Jak ECB navyšuje sazby v boji proti jádrové inflaci, podporuje tím čistý příjem bank, domnívá se. "Evropské banky jsou tedy odolnější, než se někteří obávali," dodal Villeroy.

Zdroj: Bloomberg