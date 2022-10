Globální akciová rally pokračuje; OPEC zvažuje razantní škrt produkce

Globální akciové trhy dnes pokračují v rally, když investoři dále navyšují sázky, že slabší makrodata by mohla zbrzdit Fed v jeho jestřábích plánech na další agresivní zvyšování sazeb. Tyto úvahy se projevují i na dluhopisovém trhu, když výnosy amerických desetiletých vládních dluhopisů klesají již na 3,57 %, když ještě v minulém týdnu prorážely hranici 4 %. To nejdůležitější z pohledu makrodat nás čeká až na konci týdne, kdy budou zveřejněna čísla z amerického trhu práce. Podle současné logiky se tedy zdá, že rally by měla podpořit slabší čísla z ekonomiky, zatímco výrazně pozitivní překvapení by mohlo opět obnovit obavy investorů z jestřábího Fedu. Index S&P 500 roste o 3 %, a tak rozšiřuje svůj dvoudenní zisk na 5,5 %. Evropský Stoxx 600 roste rovněž o 3 %, což představuje nejvyšší denní růst od poloviny března.



Ve Vídni právě probíhá zasedání zástupců zemí OPEC, které se poprvé od Covidu sházejí v reálu a ne pouze online na dálku. Podle informací, které z jednání unikají, se diskutuje o snížení denního limitu těžby dokonce o 2 mil. barelů, zatímco analytici v průměru očekávají snížení těžby o milion barelů. Cena americké ropy WTI dnes roste o 3,3 % na 86,35 USD/barel a přibližně 3% tempem rostou i akcie ropných společností a Mobil.



Mezi nejrychleji rostoucími akciemi v rámci indexu S&P 500 jsou akcie provozovatelů výletních lodí poté, co společnost Norwegian Cruise Line oznámila, že od dnešního dne ukončuje omezující pravidla v rámci pandemie Covid-19. Společnost tak ruší povinné testování, roušky nebo také povinné očkování. Akcie této firmy rostou o bezmála 12 %, zatímco akcie jejího konkurenta posilují o 11 %.