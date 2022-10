Možná holubičí otočka Fedu není zárukou ochrany zisků firem, varuje akciový medvěd Wilson

Michael J. Wilson, stratég a jeden z největších akciových medvědů na Wall Street, varuje, že přesto, že holubičí otočka Fedu je čím dál tím pravděpodobnější s ohledem na klesající peněžní zásobu, neodstraňuje riziko prudkého poklesu zisků firem.



Utahování likvidity v globálním finančním systému míří do „nebezpečné zóny“, kde dochází k ekonomickým nehodám. To zvyšuje šance, že Fed obnoví kvantitativní uvolňování, což by mohlo vést k oživení na akciích, napsal Wilson v nedělním komentáři. Dodal ale, že to nic nemění na obavách ohledně výhledu zisků. "Otočka Fedu, nebo její očekávání, může stále vést k prudkým rally," řekl Wilson. "Jen mějte na paměti, že pokud k tomu dojde, tak to světlo na konci tunelu, je ve skutečnosti nákladní vlak blížící se hospodářské recese, kterou Fed nemůže zastavit."

Wilson, který předpověděl letošní výprodej akcií, napsal, že meziroční tempo změny peněžní zásoby v dolarech pro USA, Čínu, eurozónu a Japonsko je poprvé od března 2015 záporné, což obvykle předchází globální výrobní recesi. Tato utaženost je neudržitelná „a může ji vyřešit Fed, pokud se tak rozhodne,“ doplnil Wilson.





Stratég minulý týden uvedl, že americké akcie jsou v „konečné fázi“ medvědího trhu a mohly by v blízké době vstoupit do rally, která zasáhne do výsledkové sezóny, než se akcie znovu začnou vyprodávat. Wilson řekl, že případné minimum na S&P 500 očekává ještě v tomto roce nebo na začátku roku příštího, a to na úrovni 3 000 až 3 400 bodů. To znamená další pokles až o 16 % oproti pátečnímu závěru.



Stratégové v čele s Jonathanem Golubem v pondělí snížili svůj cíl pro S&P 500 do konce roku o 10 % na 3 850 bodů, což ale znamená 7,4 % nárůst oproti pátečnímu závěru. Zároveň tito stratégové nastavili na tomto indexu svůj cíl do konce roku 2023 na 4 050 bodů, takže v následujícím roce očekávají pouze 5,4% zisk.



Rychle klesající růst nominálního hrubého domácího produktu by měl podle stratégů vést k méně robustním tržbám společností a klesající inflace v kombinaci s nestálými mzdami by měla v roce 2023 vést ke snižování marží. Obavy z recese zároveň dopadnou na zpětné odkupy akcií, uvedli stratégové.



Zdroj: Bloomberg