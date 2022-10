Přebytek obchodní bilance Německa v srpnu klesl nejníže od roku 1992

Přebytek obchodní bilance Německa v srpnu klesl na 600 milionů eur (14,7 miliardy Kč), což je nejnižší hodnota od ledna 1992. Oznámil to dnes německý statistický úřad. Před rokem činil přebytek 11,6 miliardy eur. Za citelným snížením je zejména prudký růst dovozu, výrazně se ale zvýšil také vývoz.



Export za srpen se meziročně zvýšil o 21,2 procenta na 126,7 miliardy eur, dovoz ale vzrostl o 35,7 procenta a dostal se na 126,1 miliardy eur. Německo je přitom schopno zvyšovat vývoz v situaci, kdy růst globální ekonomiky ztrácí dynamiku, centrální banky velkých zemí pokračují ve zvyšování úrokových sazeb a kdy se pořád nedostává některých materiálů, zejména kvůli přetrvávajícím problémům v dodavatelských řetězcích.



Pokud by se vzal v úvahu sezonní přepočet, který zohledňuje nestejný počet pracovních dnů a další sezonní faktory, pak se přebytek za srpen snížil na 1,2 miliardy eur. To je výrazně méně než čtyři miliardy eur, jak předpovídali analytici v anketě agentury Reuters. V červenci po zpřesnění dat činil přebytek 3,4 miliardy eur a loni v srpnu 13,7 miliardy eur. Export meziročně vzrostl o 18,1 procenta na 133,1 miliardy eur, import o 33,3 procenta na 131,9 miliardy eur.



Výrobu v Německu zpomalují vysoké ceny energií, které jsou důsledkem války na Ukrajině. To bude mít negativní vliv i na export, poznamenal hlavní ekonom finančního ústavu VP Thomas Gitzel. "Se svým silným exportním průmyslem je německá ekonomika obzvlášť citlivá na problémy v globální ekonomice," řekl Gitzel.



Export proti červenci po sezonním přepočtu vzrostl o 1,6 procenta, dovoz pak o 3,4 procenta. Analytici očekávali v obou případech růst o 1,1 procenta.



Ze srpnového exportu šlo po sezonním přepočtu 72,8 miliardy eur do Evropské unie, což je proti červenci pokles o 0,8 procenta. Mimo EU se pak vývoz do Spojených států zvýšil o 12 procent na 13,8 miliardy eur, vývoz do Číny vzrostl o 2,9 procenta na 9,2 miliardy eur.



"Válka na Ukrajině dokázala zajistit to, co předtím nic jiného nezajistilo - aby v Německu zmizel jejich pověstný obchodní přebytek," poznamenal ekonom banky ING Carsten Brzeski. "Ale bohužel to není to 'dobré' mizení obchodního přebytku, za kterým by stála vysoká domácí poptávka. Spíš je to 'špatné' mizení přebytku, protože jsou za ním vysoké ceny energií a strukturálně slabší vývoz," dodal.



Dovoz z EU v srpnu vzrostl o 2,5 procenta na 43,2 miliardy eur. Mimo EU pak většina dovozu šla do Německa z Číny, kde růst proti červenci dosáhl 2,2 procenta, a z USA s meziměsíčním růstem o 5,3 procenta.