Švédské vyšetřování škod na Nord Stream podpořilo teorii sabotáže. Evropská komise a Norsko spolupracují na snížení cen plynu

Vyšetřování škod v místech úniku plynu na plynovodech Nord Stream 1 a 2 posílilo podezření ze sabotáže. Podle agentury Reuters o tom dnes informovala švédská tajná policie. Švédsko na místo vyslalo tento týden ponorku.



"Po dokončení průzkumu místa činu švédská bezpečnostní služba dospěla k názoru, že minulý týden na Nord Streamu 1 a 2 ve švédské ekonomické zóně došlo k výbuchům, které způsobily rozsáhlé škody na plynovodech," uvedla švédská tajná policie v prohlášení. Na místě Švédsko zabavilo blíže neupřesněný materiál, který podrobí analýze. Oblast úniků již není uzavřená, sdělila v jiném prohlášení švédská prokuratura.



Švédské a dánské úřady vyšetřují čtyři úniky z plynovodů Nord Stream 1 a 2 ve švédské a dánské výlučné ekonomické zóně v Baltském moři.



Evropské státy už dříve uvedly, že mají podezření, že plynovody byly poškozeny záměrně. Rusko, jehož polostátní firma Gazprom je většinovým vlastníkem plynovodů, ze sabotáže obvinilo Západ, konkrétně Spojené státy. Washington jakékoliv zapojení do incidentu odmítl.



Rusko nemůže být vyloučeno z mezinárodního vyšetřování nedávných poškození plynovodních potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2, uvedla dnes podle agentury TASS mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Kritizovala také, že Dánsko údajně odmítá na osvětlení incidentů s Ruskem spolupracovat. Zacharovová dnes zdůraznila, že Rusko se bude domáhat podílu na vyšetření diverzních akcích na plynovodních potrubích. Ve středu si místopředseda ruské vlády Alexandr Novak rovněž stěžoval, že Dánsko nereaguje v tomto ohledu na ruské žádosti.



"Pokud není majiteli (plynovodního potrubí) dovoleno podílet se na vyšetřování, znamená to, že je co skrývat," sdělila dnes Zacharovová v narážce na to, že většinovým vlastníkem plynovodů je ruská státní firma Gazprom. Za absurdní dnes také mluvčí ruské diplomacie označila obvinění, že za poškozením potrubí stojí přímo Rusko.



Evropská komise a Norsko ohlásily spolupráci s cílem snížit cenu plynu



Evropská komise v poslední době prosazuje intenzivní jednání s partnery, jako je Norsko, coby cestu ke snížení nebývale vysoké ceny plynu. Norsko je při dramatickém propadu dodávek z Ruska pro EU nyní klíčovým dodavatelem, přičemž podle komise ze severské země v prvních osmi měsících roku pocházela asi pětina spotřeby.



Evropská komise a Norsko sdílí postoj, že je třeba výrazně snížit cenu plynu, a budou společně pracovat na nástrojích pro stabilizaci energetického trhu. Ve společném prohlášení to dnes uvedli předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Norsko letos navyšuje své dodávky do Evropské unie při výpadku plynu z Ruska. Unijní exekutiva tvrdí, že dojednání cenového kompromisu je v zájmu obou stran. "Abnormálně vysoká hladina cen energií je politicky i ekonomicky neudržitelná," uvedli dnes von der Leyenová a Störe.



"Vysoké ceny plynu tlačí nahoru cenu elektřiny. Snižují kupní sílu a způsobují firmám ztrátu konkurenceschopnosti. Sdílíme hluboké obavy ohledně dopadů těchto cen a společné odhodlání, že ceny by se měly výrazně snížit," stojí v komuniké dvou lídrů, kteří se dnes účastní setkání evropských prezidentů a premiérů v Praze.



"Norsko a Evropská komise tudíž vedou intenzivní diskuse. Pokud jde o kroky do budoucna, jsme dohodnuti, že budeme společně pracovat na nástrojích, každý v rámci svých kompetencí, abychom stabilizovali energetické trhy a omezili dopad manipulací trhu a výkyvů v cenách, ve snaze citelně snížit příliš vysoké ceny," pokračují von der Leyenová a Störe.