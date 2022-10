Trhy dopoledne jen přešlapují a přejí si slabá makrodata

Bankéři z Fedu se drží jestřábího postoje a nedávají tak investorům možnost stavět na nadějích, které se rozšířily začátkem týdne. Přicházející makrodata jsou tím, co může s výhledem měnové politiky hýbat, ale zatím v nich nevidíme impuls k podstatné změně. Ten by přitom musel být velmi silný a nikoli pouze jeden. Ve stejném duchu se ostatně včera vyjádřila Loretta Mesterová z Fedu.



Hlavní otázkou pro závěr týdne tedy je, jaká budou čísla z amerického trhu práce a jestli s názory bankéřů nějak pohnou. Zatím to vypadá, že trh práce znovu vyšle signál, že se žádné podstatné ochlazování nekoná. Dosavadní indikace - nízký počet žadatelů o dávky i silný růst zaměstnanosti ve firemním sektoru - tomu nasvědčují. Samozřejmě to neznamená, že vládní měsíční data neumějí překvapit. Pozitivní reakci trhů bychom čekali v případě, že růst zaměstnanosti či mezd poleví. Ačkoli by to těžko vedlo k otočce v názorech Fedu, i první vlaštovky se počítají. Naopak důkaz o napjatém trhu práce by držel akcie i dluhopisy pod tlakem, neboť by potvrdil výhled dalšího podstatného utažení měnové politiky.



Evropské akciové trhy po negativním úvodu přešly ke smíšenému obchodování a malým změnám hlavních indexů. Podobně jsou na tom také americké futures. Hlavní dluhopisové trhy lehce ztrácejí, co se týče cen. Eurodolar zůstává u 0,98, kam klesl včera odpoledne. Libra se po poklesu snaží aspoň trochu zvedat k 1,12. Ropa pokračuje v růstu.



Koruna se nenechala inspirovat lepším srpnovým výkonem českého průmyslu a k euru lehce ztrácí. 10procentní růst průmyslu je vyšší, než se čekalo, ale na druhou stranu ho hodně táhne nízká srovnávací základna. Zahraniční obchod naopak dál prohloubil svůj výrazný deficit. Po pražskou burzu je dnes pro změnu hlavní zátěží, když se nepotvrdily dřívější nadějné zprávy o mimořádné dani.

