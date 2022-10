ECB se obává problémů bank. Znovu brzdí bonusy i dividendy

Evropská centrální banka dle zdrojů agentury Bloomberg vyvíjí tlak na „vybrané banky“ směrem omezení variabilních složek bonusů zaměstnanců bank a omezení výplaty dividend. Dle zdrojů, obeznámených dle agentury Bloomberg se situací, se regulátor obává problémů či i pádů bank v souvislosti energetické krize a očekává prudký sestup ve vývoji evropské ekonomiky v příštím roce.

Dle zdrojů Bloomberg je tento rostoucí tlak odpovědí na zveřejněné „býčí“ scénáře ze strany bank UniCredit SpA, nebo . Tyto scénáře se dle zdrojů regulátorovi nelíbí co do nedostatečného zohlednění rostoucí inflace a úrokových sazeb směrem dopadu na vývoj ekonomiky a v rovině opatření bank co do nedostatečného akcentu na tvorbu rezerv na potenciální úvěrové ztráty. „Existuje určitá neochota na straně bank k seriózní diskusi s regulátorem,“ řekl dle Bloomberg Andrea Enria, šéf dozorčího orgánu ECB. Evropa dle jeho slov stojí rozsáhlým makroekonomických šokem, který je třeba brát s extrémní vážností a opatrností.

ECB již dříve vyslovila svou připravenost zasáhnout, pokud bude přesvědčena, že „záměry bank co do bonusů nejsou odpovídající hospodářským rizikům“. Omezení prosadila s ohledem na pandemii Covidu, následně přiměla několik bank včetně , UniCredit či k omezení plánů bonusů pro rok 2020.

Mediální oddělení ECB bylo kontaktování s žádostí o komentář, která byla odmítnuta.

Dividendy svým objemem typicky přesahují efekt bonusů, o některých bank je to ale i naopak, zmiňuje Bloomberg s odkazem na . Tlak ECB přichází v momentě, kdy banky návazně na silné obchodní výsledky dodávají silné výsledky hospodaření. Řada bank je také ve fázi příslíbených kompenzací směrem k investorům právě po omezovaných covidových letech. Jak poznamenává agentura Bloomberg, pro samotnou ECB může nynější tvrdý přístup v těchto směrech vytvořit problém. Jak poznamenal Enria v jednom z posledních vyjádření, právě například varování ECB před prudkým růstem kreditního rizika v úvodu covidu bylo jedním z faktorů, které dramaticky na trzích posílily pesimismus.

ECB v covidovém roce 2020 uvalila na banky požadavek na prudké zvýšení rezerv, což zatlačilo na ziskovost bank v daném roce. Regulátor také uvalit de facto stopku na výplatu dividend i zpětné odkupy akcií, což strhlo tržní valuace obchodovaných bank. Samotná ECB za to sklidila širokou kritiku. Tato opatření ECB zvolna uvolňuje od roku 2021, avšak – jak nyní vidíme – obratem je nahrazuje tlak na „zodpovědný dopředu hledící přístup“, který míří na dividendy i bonusy.