Negativní odpoledne táhnou polovodiče a energie

Otevření amerického obchodování znamená pro hlavní trhy zhoršení kondice. Akciové indexy na Wall Street citelně klesají a stahují o něco níž také Evropu. Ta se však stále relativně drží a zdejší ztráty většinou nejsou velké.

Výraznou zátěží jsou dnes polovodiče, na které doléhá výhled slabé poptávky, a to i v souvislosti s utažením amerických restrikcí na vývoz technologií do Číny. Vzhledem k tomu dnes také největší pokles vidíme na Nasdaqu. Značně ale ztrácejí také energie, a to ropa dnes klesá ani ne procento při korekci předchozích zisků.

Ceny dluhopisů v Evropě míří dolů, přičemž největší tlak je na britské papíry. Na 10Y splatnosti vidíme nárůst výnosů o 26 bps. BoE zvýšila svou aktivitu zaměřenou na ochranu trhu, ale je jasné, že při vysoké inflaci to bude mít těžké. Navíc britský ministr financí Kwarteng má představit další fiskální plány.

Pro eurodolar dnešek znamená pokles mírně pod 0,9700. Ztráty proti dolaru registruje euro, libra, jen a výjimkou není ani česká koruna, která navíc mírně oslabila také na páru s eurem.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5251 0.1230 24.5590 24.4415 CZK/USD 25.3110 0.6242 25.3170 25.0975 HUF/EUR 426.5415 0.8640 428.5852 423.7531 PLN/EUR 4.8477 -0.2835 4.8847 4.8437

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9324 0.0404 6.9654 6.9119 JPY/EUR 141.2148 -0.2673 141.7990 140.9114 JPY/USD 145.7400 0.2925 145.8350 145.2365

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8778 0.1009 0.8813 0.8748 CHF/EUR 0.9691 -0.0541 0.9722 0.9660 NOK/EUR 10.3752 -1.0510 10.4576 10.3269 SEK/EUR 10.9708 0.4201 10.9958 10.9110 USD/EUR 0.9690 -0.5608 0.9738 0.9683

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5921 1.9239 1.5936 1.5667 CAD/USD 1.3746 0.0506 1.3761 1.3703