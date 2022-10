BofA: Polovodiče předpovídají další vývoj v ekonomice

Na Yahoo Finance si všímají poklesu akcií firem vyrábějících polovodiče a čipy. Pokles má být odrazem restrikcí, které chce americká vláda uplatňovat ve vztahu k čínským společnostem a jejich přístupu k novým technologiím. K tomu se může projevovat útlum poptávky po čipech. Na Yahoo Finance situaci komentoval analytik Vivek Arya, podle kterého se na vývoji cen akcií firem v odvětví podílí „tlak, který cítí spotřebitel kvůli vysoké inflaci.“



Rostoucí sazby nejsou podle experta „nikdy dobré pro valuace“, u výrobců čipů se pak projevuje i situace v Evropě a pokračující politika uzavírání ekonomiky, kterou uplatňuje Čína. „Není nikdy dobré, když existují obchodní tenze mezi největším spotřebitelem čipů na světě, kterým je Čína, a Spojenými státy.“ Analytik to řekl ve vztahu k uvedeným restrikcím, které zavádí Spojené státy vůči Číně.



Arya míní, že „polovodiče umí vytušit, co se v ekonomice stane za 6, 9, 12 měsíců.“ V listopadu minulého roku se vůbec nemluvilo o recesi, ale akcie v tomto sektoru se dostaly na svůj vrchol. Pak už ukazovaly, že nastane ekonomické ochlazení. Nyní podle analytika ještě nikdo nehovoří o obratu ekonomické aktivity směrem nahoru. Pokud by k tomu ale během příštího roku skutečně došlo, akcie výrobců polovodičů by měly již někdy ve čtvrtém čtvrtletí zamířit nahoru.



Na otázku týkající se detailů zmíněných obchodních restrikcí analytik uvedl, že většina čipů mířících do Číny je použita ve spotřebním zboží typu chytrých mobilních telefonů nebo jiné elektroniky. Takže největším odběratelem čipů nejsou v Číně výrobci vojenských zařízení, ale firmy jako Lenovo nebo Vivo. Globálně míří jen asi 5 – 10 % čipů k výrobě superpočítačů a vojenských zařízení. Analytik míní, že i kdyby polovina byla v Číně, na celkovou poptávku by restrikce neměly mít výrazný vliv. Jejich uplatňování by totiž nemělo být plošné, ale mělo by se ověřovat, kdo je skutečný koncový zákazník. Pro výrobce čipů by tedy tento faktor neměl znamenat tak velkou ránu.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube