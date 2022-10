Výrobci čipů očekávají „dechberoucí“ pokles poptávky kvůli hrozící recesi

Stupňují se známky toho, že propad na technologiích může být hlubší a delší, než se očekávalo. Po letech rekordních kapitálových výdajů výrobci čipů každý týden varují, že poptávka opadává. Naposledy varovaly před neuspokojivými výsledky Samsung Electronics a Advanced Micro Devices, a to během několika hodin po sobě.

Samsung, největší světový výrobce paměťových čipů, ohlásil 32% pokles provozních příjmů, zatímco výrobce PC procesorů AMD uvedl, že svou dřívější prognózu podstřelí o zhruba 1 miliardu dolarů. Tato čísla přišla po pochmurných komentářích výrobců paměťových čipů Technologies a Kioxia, kteří snižují výdaje i produkci ve snaze stabilizovat klesající ceny.



„Vypadá to, že konečná poptávka se v posledních týdnech pravděpodobně výrazně zhoršila a zdá se, že koncoví zákazníci agresivně vyčerpávají zásoby,“ řekla Stacy Rasgon z Bernsteinu. Snížení tržeb klientů AMD označila za „trochu dechberoucí“.



Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing vykázala zhruba 48% nárůst čtvrtletních tržeb na zhruba 613 miliard TWD (19,4 miliardy USD), což je v amerických dolarech na horní hranici očekávaného rozpětí, k čemuž přispělo to, že jde o nejpokročilejšího výrobce čipů na světě. Nicméně klesající trend v poptávce se možná nemusel do čísel plně otisknout, zejména vzhledem k prudkému oslabení tchajwanského dolaru, uvedl analytik Haitong International Securities Jeff Pu.





Slabší než očekávaná poptávka po spotřební elektronice se navyšuje, spolu s rostoucími náklady na dopravu a materiál, tlak na ziskovost výrobců polovodičů. Osekávání nákladů se v celém technologickém průmyslu stalo novou mantrou a podniky, které se během pandemie předbíhaly v hromadění čipů, se nyní rozhodly nové objednávky zrušit nebo je odložit a čerpat zásoby.

Polovodičový průmysl se také potýká s exportními omezeními ze strany vlády USA, která stupňuje tlak na své spojence, aby bránili dodávkám špičkových čipů rostoucímu seznamu čínských společností, protože se snaží udržet tuto asijskou zemi pod kontrolou. To dále brzdí výrobce čipů od AMD po .



Nabídka a poptávka ale nejsou vše, co stojí za současným poklesem, domnívá se Heo Pil-Seok, generální ředitel společnosti Midas International Asset Management v Soulu. „Kontrola vývozu ze strany americké vlády dále omezí prodeje IT společností v Číně a velká část poptávky po čipech oslabí. Pokud AMD a nebudou moci prodávat své čipy v Číně, tak se příjmy výrobců paměťových čipů dále zhorší.“

"V zásadě si myslím, že na dně polovodičového cyklu ještě nejsme, i přesto, že sestup z vrcholu po druhém kvartálu byl působivý," domnívá se analytik Patria Finance Branislav Soták. "Z historické zkušenosti by dno polovodičového cyklu mohlo přijít někdy v první polovině roku 2023," pokračuje Soták s tím, že "trh cyklus obvykle předbíhá, takže akcie by mohly najít dno o jeden až dva kvartály dříve".



Obzvláště zranitelný se jeví PC segment, který po léta ztrácí půdu pod nohama na úkor chytrých telefonů. Ale vážná recese by zasáhla poptávku i v sektorech, jako je cloud computing, automobilový průmysl a automatizace továren. „Nadále bychom se drželi dál od jmen zaměřených na PC, mezi které na našem seznamu pokrývaných titulů patří AMD, a , kvůli pravděpodobnému dlouhodobému poklesu PC segmentu v příštím roce a další slabosti v oblasti her,“ napsali v komentáři analytici Baird Tristan Gerra a Tyler Bomba.

I společnosti jako takové se připravují na dlouhodobý pokles. Šéf obchodu s čipy ze společnosti Samsung, Kyung Kyehyun, minulý měsíc řekl, že v průběhu příštího roku neočekává oživení trhu s paměťovými čipy. Podle Korea Economic Daily Kyung řekl svým zaměstnancům na interní akci, že Samsung snížil svůj výhled prodejů čipů v druhé polovině letošního roku o 32 % ve srovnání s dubnovou prognózou.



"Žádná párty netrvá věčně," řekla Rasgon z Bernstein. „Je to cyklické odvětví. Několik let velmi, velmi silného růstu,“ který přiměl společnosti k navýšení kapacit. "Vytváříte nabídku pro poptávku, která není tak reálná, jak jste si mysleli."



Zdroj: Bloomberg