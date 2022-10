Rozbřesk: MMF sráží očekávaný růst, jít dolů by ale měla i inflace

Inflace a nejistota. To jsou úvodní slova nového výhledu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Samotný výhled růstu je nejchmurnější od roku 2001, nebereme-li v úvahu finanční krizi a pandemii koronaviru. Pro světovou ekonomiku MMF očekává zpomalení růstu z 6,0 % v roce 2021 na 3,2 % v roce 2022 a pouze 2,7 % v roce 2023.



Zpomalení růstu se projeví především ve vyspělých ekonomikách: z 5,2 % v roce 2021 na 2,4 % v roce 2022 a 1,1 % v roce 2023. V rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách se růst zpomalí z 6,6 % v roce 2021 na 3,7 % v roce 2022 a na této úrovni se udrží i v roce 2023. Oproti dubnovému výhledu byla prognóza růstu světové ekonomiky pro rok 2023 revidována směrem dolů o 0,9procentního bodu.



Co se týče hlavních ekonomik, tak v případě USA dochází k nejprudší úpravě směrem dolů v roce 2022: z 3,7 % na 1,6 %, následované růstem o pouhé jedno procento v roce 2023. Pro eurozónu pak fond letos očekává mírně vyšší tempo růstu než v dubnu: 3,1 % oproti 2,7 %. Prognóza pro rok 2023 však byla výrazně snížena: z 2,3 % na 0,5 %. Důvodem je zejména revize směrem dolů pro Německo, kde se očekává, že reálný HDP v roce 2023 poklesne o 0,3 % oproti dubnovému očekávanému růstu o 2,7 %.



Revize výhledu růstu směrem dolů byla nutná, protože se naplnila řada rizik: výraznější než očekávané zvyšování úrokových sazeb ze strany hlavních centrálních bank v boji proti inflaci, výraznější zpomalení růstu v Číně v důsledku výluk a zhoršující se krize v oblasti nemovitostí a válka na Ukrajině s omezením dodávek ruského plynu do Evropy.



I inflační výhled se nese ve znamení očekávaného poklesu. V USA z 8,1 % v roce 2022 na 3,5 % v roce 2023. V eurozóně však zůstane trvalejší. MMF předpokládá pouze ochlazení z 8,3 % v roce 2022 na 5,7 % v roce 2023.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se bez větších problémů drží okolo úrovně 24,50 EUR/CZK, což dává ČNB šanci opět vydechnout a na devizovém trhu nyní aktivně neintervenovat. Dnes musí být korunový trh ve střehu zejména s ohledem na zahraniční makro čísla, přičemž tím nejdůležitějším bude výsledek zářijové inflace v USA. Připomeňme, že právě nad očekávání silné cenové tlaky v americké ekonomice spustily minulý měsíc vlnu globální averze k riziku, která se dotkla prakticky všech rizikových aktiv, včetně české měny.



Eurodolar

Jak data za americkou výrobní inflaci, tak podrobný zápis z posledního zasedání Fedu nepřinesly pro eurodolarový trh zásadní vzkazy. Daleko významnějším faktorem je dění na trzích dluhopisů ve Velké Británii, které zanáší nákazu i na ostatní trhy. Děje se tak dokonce do té míry, že i ministryně financí USA Yellenová vyjádřila znepokojení nad nízkou likviditou na trhu (z ÚST, které jsou považovány za nejlikvidnější instrument na světě).

Dnes bude veškerá pozornost upřena na výsledek americké inflace za září. Podle našich odhadů by celková meziroční inflace mohla mírně zpomalit (na 8,0 %) a naopak jádrová inflace mírně zrychlit (na 6,4 %).



Akcie

Index S&P 500 se včera pokusil ukončit sérii pěti propadů v řadě, ale navzdory nadějnému úvodu zisky neudržel. Mezi nejrychleji rostoucími tituly v rámci indexu S&P 500 byly akcie provozovatelů výletních lodí. Akcie Norwegian Cruise Line Holding posílily o více než 11 % poté, co analytici UBS zvýšili doporučení pro tento titul na „koupit“ z „neutrální“. Strmý růst zaznamenaly i akcie konkurenčních společností Royal Caribbean a Carnival. Společnost PepsiCo včera jako první gigant na Wall Street představila svá čísla za 3Q, kdy hospodařila se ziskem 1,97 USD/akcii, zatímco analytici v průměru očekávali 1,84 USD/akcii. Vedení této firmy navíc zvýšilo celoroční výhled zisku na 6,73 USD z 6,63 USD/akcii. Akcie PepsiCo posílily o více než 4 %.