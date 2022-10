Nový energetický cyklus?

Na vrcholu internetové bubliny si energetika relativně k celému trhu procházela svým dnem, pak ale vstoupila do cyklu nového. Začal nyní další?



BofA v následujícím grafu ukazuje, že předchozí cyklus energetického sektoru vrcholil s finanční krizí, pak následoval ještě určitý pokus o návrat, ale ten se nepovedl a přišly roky zaostávání akcií energetických firem za celým trhem. To se ale v poslední době výrazně mění kvůli vysokým cenám energií, na kterých se podepisují geopolitické faktory, ale i investiční chování tradiční energetiky. Dané zase tím, jak na ní svět postupně zanevřel:



Zdroj: Twitter



BofA v grafu vyznačuje i druhé dno a také šipku, která implikuje odraz do dalšího cyklu. Ekonomové banky hovoří o trendu, ve kterém bude energetika před trhem napřed. Pokud by se měl podobat tomu předchozímu, nehovořili bychom o pár letech, ale zhruba o desetiletí. Cykly přitom nejsou v energetice nic výjimečného. Ten klasický investiční probíhá tak, že vysoké investice v době vysokých cen energií zvyšují těžební a zpracovatelské kapacity a následně nabídku na trhu. Ta vede ke korekci cen a následně korekci investic. Což za čas zase kvůli vzniklému nedostatku komodity ceny zvedá a vše se točí dokola.



Nyní je ale tento cyklus do značné míry narušen strukturálním výhledem – snahou odklonit se od fosilních paliv směrem k alternativám. Tato strukturální změna během předchozí růstové fáze cyklu před rokem 2008 nepůsobila, je otázkou, co udělá nyní.



Krátkodobější dění dobře vystihuje následující graf, který ukazuje vývoj očekávaných zisků pro jednotlivá čtvrtletí tohoto roku. Vracím se tak částečně k tématu předchozích dvou dnů, protože vidíme i to, jak postupně klesají odhady pro Q3 a Q4 (viz dva předchozí články ZDE a ZDE). Dnes bych rád poukázal zejména na to, jak je Q3 prezentováno pro trh jako celek a pro trh bez energetiky:



Zdroj: Twitter



Ziskovost amerického korporátního sektoru si v prostředí vysoké inflace zatím vede velmi dobře. Detailnější sektorový pohled pak ukazuje, že zisky drží nahoře do značné míry energetika a její vliv je zřejmý i z výše uvedeného grafu. Zatímco celkové zisky odhadované pro Q3 jsou nyní asi o 4 % níže ve srovnání s odhady z počátku roku, bez energetiky se nachází o více než 10 % níže. Běžně by v energetice takové žně vyvolávaly mohutný růst investic a expanzi.