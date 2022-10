PPI ani Fed nepřekvapily, akcie jsou nerozhodné

Finanční trhy dnes dostaly údaje o průmyslové výrobě v eurozóně, které byly lepší, než se čekalo. Důležitější však data vyšla odpoledne, a to americké PPI. Když vezmeme report celkově, tedy posoudíme vývoj výrobních cen včetně očištěných indexů a zpětných revizí, tak data ukázala zhruba to, co se čekalo: Výrobní ceny trochu zvolňují, ale je to hlavně díky energiím a nejde o velkou změnu oproti obrázku z předchozího měsíce. Lehce nervózní reakce souvisí hlavně s tím, že zítra vyjde spotřebitelská inflace a PPI může být určitým (nespolehlivým) vodítkem.



Americké akcie se však nakonec vracejí zhruba na včerejší úroveň. Mezitím v Evropě vidíme převažující pokles, který je ale v případě Německa či Francie jen drobný. Nejistota zůstává velká. Dolar se proti euru dál drží u 0,97, americké dluhopisové výnosy prakticky stagnují. V Evropě však sledujeme nárůst výnosů.



Britská libra se během dne odráží výš a dluhopisy s kratšími splatnostmi jsou na tom dobře. Ty delší naopak ztrácejí. Londýnský akciový index dnes patří k těm horším s poklesem o 0,7 pct.



Bankéři z Fedu se i v dalších komentářích drží dříve načrtnuté linie a nedávají náznaky toho, že by měnová politika mohla v dohledné době obrátit směr. Podobně asi vyzní i zápis z posledního zasedání, který vyjde večer.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5480 -0.0148 24.5878 24.5325 CZK/USD 25.3085 0.0573 25.4020 25.2295 HUF/EUR 432.7005 0.6967 433.0594 428.6709 PLN/EUR 4.8472 -0.0072 4.8652 4.8384

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9600 0.0651 6.9822 6.9370 JPY/EUR 142.5040 0.6971 142.5781 141.4043 JPY/USD 146.9100 0.7520 146.9345 145.7675

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8763 -0.9142 0.8869 0.8749 CHF/EUR 0.9682 0.0227 0.9686 0.9644 NOK/EUR 10.4495 0.0891 10.4681 10.4022 SEK/EUR 10.9918 -0.3775 11.0340 10.9816 USD/EUR 0.9700 -0.0459 0.9735 0.9669

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5949 0.0478 1.6028 1.5901 CAD/USD 1.3796 0.0000 1.3830 1.3764