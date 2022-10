Při čekání na inflační report se investoři nepouštějí do větších akcí

Sice už dostáváme řadu důležitých zpráv z firemního sektoru, ale stejně se dnes bude čekat hlavně na americkou inflaci. Report, který byl roky přehlížený, dnes dodá informace, které rozhodnou o nejbližším směru akcií i dluhopisů.



Od celkové inflace se čeká lehké zpomalení na 8,1 procenta, od jádrové ovšem zrychlení na 6,5 pct. Právě jádrové číslo je podle nás klíčové, přičemž svou roli budou hrát (vzhledem k vlivu srovnávací základny) i meziměsíční změny. Není těžké odhadnout, že na vyšší čísla trhy zareagují negativně a naopak. Horší je to s velikostí a délkou trvání této reakce.



Vzhledem k tomu, že se čeká nárůst jádrové inflace, je nálada před čísly převážně negativní a po sérii poklesů jsou trhy přeprodané. Dobrá (nižší) čísla by tedy mohla krátkodobě vytáhnout ceny nahoru. Otázkou pak bude, jak rychle se pozornost posune dál. To znamená k možnosti, že ani příznivý vývoj nepovede k měkčímu postupu Fedu, k rostoucímu problému s energiemi kvůli politice OPECu či k možným turbulencím na britských aktivech po skončení podpory BoE. Naopak vyšší inflační data budou celkem jednoznačně negativní a zmíněné problémy trhy vezmou jako přitěžující okolnosti.



Evropské akciové indexy jsou na tom dopoledne smíšeně a vzhledem k nejistotě zůstávají většinou u malých změn. Americké futures se přehouply těsně do plusu. Ani dluhopisy neukazují odvahu investorů pouštět se před důležitou rizikovou událostí do sázek jedním, či druhým směrem. Eurodolar zůstává dál poblíž 0,9700, v klidu je dopoledne také britská libra. Ropa se zvedá asi o procento po včerejším poklesu, koruna se drží bez velkých změn.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5611 0.0178 24.5948 24.5471 CZK/USD 25.3090 0.0178 25.3730 25.2655 HUF/EUR 433.0536 0.2291 434.0509 431.8006 PLN/EUR 4.8473 -0.0020 4.8533 4.8404

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9795 0.2355 6.9833 6.9532 JPY/EUR 142.4950 -0.0210 142.5530 142.1899 JPY/USD 146.8120 -0.0368 146.8960 146.7600

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8751 0.0944 0.8769 0.8739 CHF/EUR 0.9701 0.2123 0.9705 0.9670 NOK/EUR 10.4148 -0.3592 10.4669 10.4092 SEK/EUR 11.0170 0.1518 11.0325 10.9914 USD/EUR 0.9706 0.0139 0.9722 0.9686

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5926 -0.0159 1.5962 1.5896 CAD/USD 1.3809 -0.0532 1.3837 1.3809