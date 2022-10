Prasknutí čínské realitní bubliny bude otřásat ekonomikou několik let

Vlna stimulů zaměřená na oživení čínského trhu s bydlením, která zahrnuje miliardové půjčky, snížení úrokových sazeb a podpora developerům, nepomohla prodat Echo svůj dům poblíž Šanghaje. Tato pracovnice v médiích obdržela od potenciálních kupců za šest měsíců pouze čtyři nabídky a uvažuje o 10% snížení její požadované ceny ve výši 3,3 milionu jüanů (asi 11,5 milionu Kč). Domnívá se, že tento stagnující trh s bydlením, nejhorší v novodobé historii Číny, se potáhne roky.



"Všichni čekají na strmější pokles cen domů a nechtějí kupovat," řekla Echo. "Nastane začarovaný kruh." Přestože mnoho ekonomů tvrdí, že ochromující pokles bydlení v Číně se o moc nezhorší a že stimuly začnou fungovat ještě letos nebo příští rok, realita pro místní prodejce jako je Echo, je mnohem pochmurnější.



Prodeje domů a vývoj cen zůstávají pomalé vedle hospodářského zpomalení a omezení Covid Zero. Spotřebitelská důvěra je téměř rekordně nízká a nedávný průzkum centrální banky ukázal, že 73 % domácností očekává, že ceny nemovitostí zůstanou v blízké budoucnosti beze změny nebo klesnou.





S odhady v rozmezí od 2,4 bilionů dolarů pro trh nových domů až po 52 bilionů dolarů pro stávající domy znamená, že je v sázce hodně. Nemovitosti tvoří zhruba čtvrtinu domácí produkce a téměř 40 % aktiv domácností. Prasknutí bubliny této velikosti, aniž by se tím spustila finanční krize, je pro každou vládu obtížné a předchozí pokusy v Japonsku z roku 1989 a v USA v letech 2007-08 se ukázaly jako katastrofální.





Tvůrci politik projevují odhodlání se s následky vypořádat. Mezi nejnovějšími kroky je rozhodnutí centrální vlády, které umožňuje téměř dvěma desítkám měst snížit sazby hypoték. Finanční regulátoři nařídili největším státním bankám, aby tomuto odvětví poskytly financování ve výši nejméně 600 miliard juanů. A Peking dokonce nabídl daňovou úlevu lidem, kteří si koupí nový dům do jednoho roku od prodeje.



Žádný z těchto kroků ale zatím příliš nepomohl obnovit důvěru v sektor, který v posledních 18 měsících zakoušel těžké problémy. Vládní zásah proti půjčkám zasáhl developery, jako je China Evergrande Group, a vyvolal vlnu nesplácení dolarových dluhopisů ve výši více než 50 miliard dolarů.



Analýza Mezinárodního měnového fondu z tohoto týdne ukázala, že 45 % developerů nemusí být schopno pokrýt své dluhové závazky ziskem a 20 % z nich by se mohlo dostat do platební neschopnosti, pokud by hodnota jejich zásob odpovídala aktuálním cenám nemovitostí. Hlavní akciový index nemovitostí letos klesl o 39 %, přičemž akcie nemovitostí ani dluhopisy pravděpodobně neporostou, dokud se nezvýší prodeje domů.





Spotřebitelé také pociťují tíseň. Nepokoje vyvolaly bezprecedentní protesty poté, co finanční krize developerů vedla ke zpoždění výstavby v celé Číně, což přimělo statisíce majitelů domů k bojkotu svých hypotečních splátek, dokud nebudou jejich domy postaveny.



Potenciální efekty přelití do ekonomiky je obrovský. Miliony domácností sledují, jak jejich domy ztrácí hodnotu, zatímco opatření proti Covidu oslabilo důvěru spotřebitelů. To se promítá do rekordního nárůstu úspor a zároveň nejslabší poptávky po úvěrech od doby před globální finanční krizí.



Současný pokles, který probíhá již druhým rokem, již láme rekordy a stává se z něj nejstrmější a nejdelší propad od začátku soukromého vlastnictví domů v 90. letech. Zatímco tržby ve velkých městech, jako je Peking, Šanghaj a Šen-čen, zaznamenaly v prvních týdnech září mírný nárůst, celkový trh podle dolarové hodnoty u 100 největších developerů byl minulý měsíc stále meziročně o 25 % nižší.



Lengmu, realitní agent v Šanghaji, uzavřel pouze dvě transakce od doby, kdy město v červnu zrušilo lockdown. Říká, že průměrný počet prodaných domů v jednom bloku za posledních šest měsíců klesl pod 10 ve srovnání s přibližně 30 až 50 v dobrém roce. Klienti buď města opustili nebo čekají, až ceny přestanou klesat.



"V dnešní době je opravdu těžké zprostředkovat obchod," řekl Lengmu. Doufá, že se trh po snížení sazeb zlepší. „Pokud nemůžete zajistit žádný obchod, nedostanete zaplaceno nic víc, než je váš základní plat. Cítím se pod tlakem."



Tržní dno



Někteří ekonomové tvrdí, že politické kroky spolu s postupným uvolňováním restrikcí souvisejících s Covidem mohou letos pomoci trhu najít dno a v roce 2023 stagnovat. Jen málokdo volá po prudkém oživení.



„Vládní opatření jsou zaměřena spíše na to, aby se potíže na trhu s nemovitostmi nepřelily do širší ekonomiky, než aby stimulovaly trh s bydlením,“ napsali analytici včetně Stephena Cheunga a Chloe Liu v komentáři z 9. října. Oživení čekají až ve druhém čtvrtletí příštího roku.



Nabídka zůstává vysoká poté, co se developeři, jako je Evergrande, si v posledním desetiletí začali masivně půjčovat, aby postavili další byty. Bloomberg Economics odhaduje, že v současnosti je prázdných asi 2,8 miliardy metrů čtverečních nemovitostí, což je plocha 47krát větší než Manhattan.





I když Peking podniká kroky k posílení trhu, vláda se drží své mantry, že „domy jsou k bydlení, nikoli ke spekulaci“, což naznačuje, že není zájem vracet se do éry poslední dekády. Dokončení nedokončených domů je spíše určeno k omezení sociálních nepokojů a zajištění finanční stability.





Sázky naznačují, že čínský prezident Si toho během svého třetího funkčního období udělá více, aby se ubezpečil, že Čína krizi překoná. Žádný z ekonomů dotázaných agenturou Bloomberg neočekává v brzké době recesi: průměrný odhad je, že hrubý domácí produkt vzroste v roce 2023 o 5,1 %, z letošních 3,4 %.



Ekonomové se nedávno vrhli do předpovědi, co by stane, kdyby Peking nepomohl. Namodelovali zátěžový test, který by vedl k růstu o pouhé 1 % v první polovině příštího roku a ztrátě 11 milionů pracovních míst. Mezinárodní měnový fond mezitím vykreslil svůj vlastní pochmurný obrázek toho, jak se propad bydlení může přelít do bankovní krize. Podle jednoho scénáře může dojít ke krachu 15 % malých bank.



„Vše, co můžete udělat, je podívat se do historie a udělat odhad,“ řekl Larry Hu, ekonom ze společnosti Macquarie Group. „Co když budou úřady tolerovat dalších 12 měsíců sestupného cyklu? To je nový scénář noční můry."



Zdroj: Bloomberg