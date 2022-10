Čínský prezident se obklopil věrnými a čínské akcie i měna padají. Na trhu START startuje Hardwario a Evropa může otevírat v plusu

Čínský jüan oslabil a čínské akcie se propadly poté, co čínský prezident Si Ťin-pching, který si zajistil bezprecedentní třetí funkční období v čele země, obsadil nejvyšší místa ve vedení svými věrnými. Akcie Alibaby se v Hongkongu propadly až o více než 10 procent, stejně jako akcie technologických obrů Meituan nebo JD.com. Hlavní evropské akciové indexy mají ale indikovaný mírný růst. Euro k dolaru klesá, česká koruna je stabilizovaná. Na trhu START pražské burzy se dnes začne obchodovat s akciemi liberecké technologické společnosti HARDWARIO.

Futures na hlavní evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,9 %, CAC 40 +0,8 %, DAX +1,0 %, FTSE 100 +0,2 %

Čínská měna se dnes dostala na nejslabší hodnoty od roku 2008. Index Hang Seng hongkongských akcií, což je ukazatel čínských akcií obchodovaných v Hongkongu, sestoupil až o 7 % na nejnižší úrovně z dob globální finanční krize v roce 2008 a jeho výkonnost po nejnovějším stranickém sjezdu může být nejhorší od zavedení tohoto indexu v roce 1994.

Propad na čínských trzích může poukazovat na nespokojenost s pravděpodobným pokračováním proticovidových opatření v druhé největší světové ekonomice a politiky vůči státem řízeným firmám. Alibaba a spol. pak dolů mohly zamířit kvůli pochbynostem, že Si a jeho věrní budou jenom sotva usilovat o oživení soukromého sektoru.

Ćína ale také nezvykle se zpožděním vydala data za třetí čtvrtletí, ve kterém její ekonomika rostla rychleji, než se čekalo. Naopak maloobchodní tržby za září přinesly zklamání, průmysl ve stejném měsíci ale rostl.

Z dat dnes navážou v tuzemsku index důvěry a v Evropě předběžné ukazatele aktivity v průmyslu a službách. Z USA dorazí odpoledne tatáž data, plus index aktivity sestavovaný chicagským Fedem.

Britská Konzervativní strana bude dnes rozhodovat o svém novém předsedovi, který se stane i příštím britským premiérem. Kandidáti na tuto funkci musí do 15:00 SELČ doložit podporu alespoň 100 konzervativních poslanců. Pokud podmínku splní jen jeden kandidát, stane se rovnou lídrem. Největší šanci na úspěch má bývalý ministr financí Rishi Sunak, kterého jako jediného veřejně podpořilo 100 poslanců. Další kandidátka Penny Mordauntová měla do nedělního večera jen dvě desítky nominací. Do souboje naopak nezasáhne bývalý premiér Boris Johnson.

spolu s kvartálními výsledky oznámil bezodkladnou restrukturalizaci včetně rušení pracovních míst. Čísla kromě něj dnes zveřejní také Galp, Cadence Design či Discover Financial.

Energetická společnost ČEZ utrpěla kvůli výpadkům ruských dodávek škody ve vyšších stovkách milionů až v miliardách korun. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle Beneše je vyloučené jednat s ruským dodavatelem o dodávkách na příští rok, jediným možným krokem je naopak mezinárodní arbitráž. Beneš také potvrdil očekávaný zisk energetiky v rozmezí 60-65 mld. Kč.

Část vládní koalice (Piráti) trvají na tom, aby se daň z mimořádných zisků týkala i letoška. WFT navrhují pro roky 2022 až 2024 (nyní 2023 - 2025) s nižší sazbou zdanění, a to na 40 procent místo současných 60. Podle propočtů analyitků Patria Finance by návrh Pirátů měl nižší dopad na ziskovost ČEZ a pro akcionáře by v případě přijetí mohl být příznivý. Vládní debat aje naplánovaná na úterý.

Podle členky bankovní rady ČNB Kubelkové je v blízkosti svého vrcholu a riziko mzdově-inflační spirály Kubelková v současnosti nepozoruje.