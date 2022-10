Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí zrychlila růst na 3,9 procenta.

Čínská ekonomika se ve třetím čtvrtletí podle očekávání vrátila k růstu, hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 3,9 procenta, zatímco ve druhém čtvrtletí o 2,6 procenta klesl. Meziročně růst zrychlil na 3,9 procenta, což je sice více, než čekali ekonomové, stále je to ale jeden z nejslabších výsledků za mnoho let. Data o vývoji ekonomiky dnes oznámil čínský statistický úřad, který jejich zveřejnění minulý týden kvůli sjezdu komunistů odložil.



Vedle přísných protipandemických opatření většímu růstu zamezila snaha úřadů omezit obrovské zadlužení v realitním sektoru, které analytici Číně v posledních letech vyčítali. Ve druhém čtvrtletí čínská ekonomika rostla pomalejším meziročním tempem 0,4 procenta.



Čínský prezident Si Ťin-pching si na sjezdu zajistil bezprecedentní třetí funkční období a představil řídicí orgán složený z loajálních členů. "Čínská ekonomika má velkou odolnost, potenciál a volnost," řekl v neděli prezident novinářům.



Tato jmenování "ukazují, že Čína přechází od ekonomického pragmatismu k politické ideologii", řekl podle agentury Reuters Ales Koutny ze společnosti Janus Henderson Investors k novému týmu prezidentových spolupracovníků.



Navzdory oživení se čínská ekonomika potýká s řadou problémů doma i v zahraničí. Strategie nulové tolerance covidu-19 a problémy v klíčovém sektoru nemovitostí zesílily problémy, které už představuje ukrajinská krize a zpomalení globální ekonomiky. Na tu působí výrazné zvyšování úrokových sazeb v mnoha zemích západního světa.



Ekonomiku podpořil zpracovatelský sektor, průmyslová výroba v září meziročně vzrostla o 6,3 procenta. Analytici odhadovali růst o 4,5 procenta. V srpnu průmyslová výroba rostla tempem 4,2 procenta.



Vývoz z Číny v září meziročně vzrostl o 5,7 procenta, což sice překonalo očekávání, jde ale o nejpomalejší tempo růstu od dubna. Dovoz vzrostl o 0,3 procenta, čímž zaostal za odhady, které uváděly růst o jedno procento.



Maloobchodní tržby se v září zvýšily o 2,5 procenta, a kvůli slabé domácí poptávce tak nedosáhly na odhad 3,3 procenta. V srpnu se maloobchodní tržby zvýšily o 5,4 procenta.



Ceny nového bydlení v září meziměsíčně klesly druhý měsíc po sobě. Zadlužení developeři shromažďují zdroje a pokoušejí se dokončovat realitní projekty v termínu.



Dovoz ropy se v září proti srpnu zvýšil o dvě procenta, ale zůstal o dvě procenta nižší než před rokem. Nezávislé rafinerie kvůli nízkým maržím a nedostatečné poptávce omezily objem výroby.



"Většina ekonomiky ztratila minulý měsíc dynamiku," poznamenal analytik Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics. "Zdá se, že v říjnu se situace ještě zhoršila," dodal.



Růst čínské ekonomiky letos podle průzkumu agentury Reuters zpomalí na 3,2 procenta. To by bylo výrazně hluboko pod vládním cílem 5,5 procenta a byl by to jeden z nejhorších výsledků téměř za půl století. Začátkem tohoto měsíce Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil na letošní rok výhled růstu čínské ekonomiky o 0,1 procentního bodu na 3,2 procenta, na příští rok pak o 0,2 bodu na 4,4 procenta.



Ratingová agentura S&P Global Ratings ve své zářijové zprávě uvedla, že čínská protipandemická politika nulové tolerance je pro výhled firem větší hrozbou než inflace, která v září meziročně vzrostla na 2,8 procenta. Nové cykly epidemie a výluk podle agentury zatěžují spotřebu a prohlubují v Číně krizi na realitním trhu.



Peking podle ekonomů používá opatrné a cílené stimuly místo plošných výdajů, což je strategie, jejíž výsledky se projeví až po delší době. Čínští představitelé se podle agentury AP obávají, že příliš vysoké výdaje by mohly zvýšit politicky citlivé náklady na bydlení nebo zadlužení podniků.