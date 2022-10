Libra oslabila a sentiment je skutečně negativní. Pro Blackstone je ale Británie dlouhodobě atraktivní

„Je evidentní, že Velká Británie si prochází obdobím velkých výzev, my se ale držíme dlouhodobého pohledu.“ Pro Bloomberg to uvedl Jonathan Gray z investiční společnosti Blackstone Group, která v Londýně dokončila investici do nové budovy svého vedení. Podle Graye je na to hrdá, v zemi zaměstnává více než 500 lidí a má zde také velké množství investic. Blackstone tak podle slov svého zástupce vnímá Velkou Británii z dlouhodobého hlediska stále jako atraktivní zemi.



Blackstone v Británii investuje hlavně do nemovitostí a také se pohybuje v oblasti private equity. Gray uznává, že krátkodobě existují zmíněné výzvy včetně cen energií a vysoké inflace. Z dlouhodobého hlediska je ale podle něj dobré vnímat, že země je „magnetem pro talentované lidi, a to zejména v Londýně“. K tomu se přidávají faktory, jako je vláda práva, transparentnost a v neposlední řadě anglicky hovořící populace.



Časem se tak podle investora kapitál do Británie navrátí. „Jako investoři vnímáme, že sentiment je skutečně negativní, libra letos oslabila o 17 %, akcie se obchodují za méně než devítinásobek zisků a to pro nás představuje příležitost,“ pokračoval Gray. V krátkém období „to může být těžké“, ale dlouhodoběji může být země atraktivní.



Gray dostal také otázku týkající se vývoje v americké ekonomice. Podle něj Fed dosahuje svého cíle a zpomaluje ekonomickou aktivitu v USA. Nezaměstnanost se však nadále drží na velmi nízkých úrovních a celkově je hospodářství stále relativně silné. Větší opatrnost je už znát ve vedení firem, Gray za příklad uvedl ředitele jedné developerské společnosti, který „hodlá omezit své plány o 75 %“.



V USA se tak dostaví zpomalení, „nevím ale, zda to bude technicky recese,“ dodal investor. Nejvíce to podle něj pocítí odvětví náročná na kapitál, protože kvůli zvedání sazeb tam poroste požadovaná míra návratnosti. Příkladem je třeba stavebnictví a realitní sektor. Gray se přitom domnívá, že inflační tlaky jsou již za vrcholem a inflace bude klesat. I když z ní ještě několik měsíců „mohou být lidé zklamaní“.

Zdroj: Bloomberg