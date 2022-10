Rozbřesk: Po ECB je tento týden na řadě Fed a ČNB

Evropská centrální banka v minulém týdnu potvrdila jestřábí obrat posledních měsíců a v souladu s očekáváním zvedla depozitní sazbu o 75 bazických bodů na 1,5 %. Navzdory dalšímu skokovému růstu sazeb však zůstává ECB viditelně za křivkou, a proto hodlá pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. Z našeho pohledu je ECB s úrokovými sazbami přibližně v půli cesty – terminální sazbu vidíme na úrovni 3 %, a to již v prvním čtvrtletí příštího roku. Na prosincovém zasedání by měla centrální banka navíc oznámit hlavní principy kvantitativního utahování, které bude v první fázi zahrnovat ukončení reinvestic programu APP.



V tomto týdnu přijde s dalším razantním utažením své měnové politiky také Fed (středa). Podobně jako v případě ECB se očekává růst sazeb o 75 bazických bodů, tedy krok, který Fed zopakuje již počtvrté v řadě. Žádný obrat (tzv. pivot) prozatím není na stole – jádrová inflace totiž zůstává nepříjemně vysoká a trh práce zatím příliš neochlazuje (což však mohou data v tomto týdnu změnit). Americká ekonomika se navíc ve třetím čtvrtletí vrátila k růstu (2,6 % mezikvartálně anualizovaně), třebaže z velké části díky příspěvku zahraničního obchodu, zatímco domácí poptávka spíše zklamala.



Naproti tomu čtvrteční zasedání ČNB žádnou změnu sazeb nepřinese. Ty jsou totiž z pohledu holubičí pětičlenné většiny již dostatečně vysoké, aby tlumily inflační tlaky, jak naznačuje ochlazený trh s hypotékami nebo zpomalující spotřeba domácností. To by měla potvrdit také nová prognóza (s prodlouženým měnově-politickým horizontem), která přinese pravděpodobně i nižší inflační profil. Stabilitě úrokových sazeb nahrává také vývoj koruny, která v posledních týdnech – navzdory snižujícímu se úrokovému diferenciálu – nečelí významnějším prodejním tlakům, které by ČNB musela tlumit masivními devizovými intervencemi.



Vedle zasedání centrálních bank pak bude trhy zajímat také čerstvá várka makro čísel. V Česku to bude především bleskový odhad HDP za třetí čtvrtletí, který by měl ukázat na mírný mezikvartální pokles tuzemské ekonomiky. Již dnes přijde na řadu odhad HDP a výsledek říjnové inflace v eurozóně. Zatímco v případě růstu lze čekat černou nulu, především díky pozitivnímu překvapení v Německu, inflace pravděpodobně dále zrychlila na dvouciferné tempo.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna bez větších problémů odolává dalšímu razantnímu přitvrzení měnové politiky ze strany ECB a do nového týdne vstupuje na úrovni 24,50 EUR/CZK. Jestřábí ofenzíva hlavních centrální bank přitom bude pokračovat středečním zasedáním Fedu, od kterého se všeobecně očekává opětovné zvýšení sazeb o 75 bazických bodů. Vzhledem k tomu, že ČNB ve čtvrtek s největší pravděpodobní ponechá svou základní sazbu beze změny, pozitivní úrokový diferenciál mezi korunou a dolarem se bude dále zužovat. To dle našeho názoru povede k silnějším depreciačním tlakům na koruně. Na druhou stranu, předpokládáme, že na čtvrteční tiskové konferenci ČNB potvrdí svůj závazek tlumit “nadměrné kurzové výkyvy” domácí měny.



Eurodolar

Od čtvrtečního zasedání ECB, které vyznělo holubičím způsobem, se eurodolar obchoduje zpátky pod paritou. Děje se tak přesto, že konjunkturální a hlavně inflační data z eurozóny ukazují spíše na to, že ECB by měla i nadále udržovat velmi přísný kurz. Právě to by měly potvrdit dnes dopoledne údaje za HDP ve třetím čtvrtletí a říjnová inflace. Pokud vezmeme v úvahu v pátek již zveřejněná čísla za velké země eurozóny, tak z nich vyplývá, že růst HDP byl zřejmě stále nepatrně kladný a že inflace skočila někam k 11 %. Taková data mohou euru krátkodobě pomoci, ale výrazné zisky před středečním Fedem nečekejme.