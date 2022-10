ECB zvýšila základní úrok o dalších 0,75 procentního bodu na dvě procenta

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu na dvě procenta, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2009. Zpřísňováním měnové politiky se ECB snaží dostat pod kontrolu inflaci. Banka dnes rovněž uvedla, že do budoucna počítá s dalším zvyšováním úroků. Při rozhodování o nastavení sazeb ale bude vycházet z výhledu inflace a hospodářského růstu.

Záznam tiskové konference guvernérky ECB:





Banka zároveň zvýšila úroveň depozitní sazby o 75 bps na 1,50 %. Společná měna euro oslabuje vůči dolaru o 0,7 % a opět se shora blíži paritě.

ECB zahájila zvyšování úroků v červenci. Její základní úrok tehdy stoupl na 0,50 procenta z rekordního minima nula procent, na kterém se držel od roku 2016. V září pak banka základní úrok zvýšila o 0,75 procentního bodu na 1,25 procenta.

Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zrychlil na rekordních 9,9 procenta ze srpnových 9,1 procenta. Rychlý odhad říjnového vývoje inflace v eurozóně zveřejní statistický úřad Eurostat příští týden.

Inflace v eurozóně se nyní pohybuje vysoko nad dvouprocentním cílem ECB. "Inflace zůstává příliš vysoká a bude se nad naším cílem nacházet po delší dobu," uvedla šéfka ECB Christine Lagardeová na tiskové konferenci po dnešním jednání.



ECB měnovou politiku zpřísňuje navzdory zhoršujícím se hospodářským vyhlídkám eurozóny. V září centrální banka snížila odhad růstu na příští rok v zemích používajících euro na 0,9 procenta z dříve předpokládaných 2,1 procenta. Lagardeová dnes uvedla, že významným rizikem pro hospodářský růst v eurozóně zůstává válečný konflikt na Ukrajině, a poukázala na rostoucí hrozbu hospodářské recese.



"V posledních měsících vedly rostoucí ceny energií a potravin, problémy v dodávkách a oživení poptávky po pandemii k rozšíření cenových tlaků a růstu inflace. Měnová politika Rady guvernérů má za cíl snižovat podporu poptávky a poskytnout ochranu před rizikem setrvalého nárůstu inflačních očekávání," uvedla centrální banka.



ECB dnes také zpřísnila podmínky programu zvýhodněných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky TLTRO III. To by mohlo komerční banky motivovat k předčasnému splácení úvěrů, což by z finančního systému odčerpalo nadbytečnou hotovost.



"Během kritické fáze pandemie hrál tento nástroj důležitou úlohu jako protiváha rizikům pro cenovou stabilitu na straně poklesu. Dnes je vzhledem k neočekávanému a mimořádnému růstu inflace nezbytné změnit nastavení těchto podmínek, aby byl zajištěn soulad s širším procesem návratu měnové politiky k normálu," uvedla banka.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5243 -0.0121 24.5605 24.5019 CZK/USD 24.5280 0.8180 24.5280 24.3000 HUF/EUR 411.5571 0.6782 412.7100 407.1600 PLN/EUR 4.7468 -0.0305 4.7653 4.7291

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2267 -0.0659 7.2897 7.2247 JPY/EUR 146.7285 -0.5625 147.4120 146.2826 JPY/USD 146.7795 0.2733 146.9380 145.1050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8649 -0.2457 0.8690 0.8648 CHF/EUR 0.9916 -0.2645 0.9955 0.9917 NOK/EUR 10.3196 -0.2610 10.3530 10.2851 SEK/EUR 10.9352 -0.0256 10.9665 10.9276 USD/EUR 0.9997 -0.8279 1.0094 0.9998

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5540 0.9324 1.5562 1.5330 CAD/USD 1.3609 0.4206 1.3626 1.3539