Přichází změna investičního prostředí, reálné sazby by měly být zase v plusu

Pokud budou investoři čekat, až opadne volatilita, mohou propást příležitost na akciovém trhu. Pro Bloomberg to uvedl Peter Kraus z Aperture Investors. Zajímavé jsou podle něj například malé firmy s dobrým růstovým profilem, které nemusí být právě z technologického sektoru (viz první část rozhovoru zde). Je přitom možné, že se úplně změnilo investiční prostředí a nyní budou rozhodovat jiné věci než před pandemií?



Na uvedenou otázku nejdříve odpovídala Mona Mahajan z Edward Jones, která připomněla, že před pandemií se řada investorů ve snaze dosáhnout vyšších výnosů přesouvala na rizikovější trhy. Nyní, když vzrostly výnosy obligací, je znát klesající zájem o nejrizikovější aktiva. Patrné je to třeba na trhu se SPAC či na takzvaných meme akciích a „dalších spekulativních bublinách“.



Mahajan se domnívá, že americké hospodářství by mohlo v dlouhodobějším horizontu růst asi o 2 %, „inflace se, doufejme, vrátí mezi 2 – 3 %.“ Výnosy by pak podle investorky mohly také dosahovat podobných hodnot a celkově to znamená, že cash flow investičních aktiv bude diskontováno vyššími sazbami než před pandemií. Větší tlak by se měl projevit zejména u společností, které by měly generovat pozitivní tok hotovosti až ve vzdálenější budoucnosti.







Kraus je podle svých slov „větším jestřábem“. Podle něj je normální, aby reálné sazby byly v plusu. To znamená, že v popsaném scénáři by výnosy dluhopisů nedosahovaly 2 – 3 %, ale 4 %, 5 % nebo možná 6 %. To by pak znamenalo, že klesla poptávka po alternativních investicích, včetně těch soukromých, protože veřejné trhy s dluhopisy by nabízely takto vysoké výnosy. „Pojišťovny a různé fondy s velkým objemem investic v dluhopisech trpěly po deset let a byly tlačeny do toho, aby kvůli 150 bazickým bodům dodatečných výnosů kupovaly neobchodovaná aktiva,“ řekl Kraus. To by se podle něj mohlo nyní měnit směrem k tomu, co bylo v minulosti běžnější.



Popsaná změna v prostředí by znamenala i to, že „marginální dolar už nepoteče tam, kam tekl předtím.“ Investoři, kteří drží privátní aktiva, by se pak podle Krause měli na konci tohoto roku podívat, kolik jich mají v rozvahách, a počítat s tím, že „jejich reálná hodnota je pravděpodobně nižší“.



Zdroj: Bloomberg