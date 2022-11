Akcie i dluhopisy rostou, začalo se sázet na mírnější Fed

Včerejšek Americe nevyšel, ale dnes si trhy snaží spravit chuť. Slušně rostou jak evropské akciové indexy, tak americké futures. DAX roste o 1,2 pct a patří v Evropě k těm slabším, futures pak naznačují pro S&P 500 v úvodu růst o 0,9 pct. A nejen to, výrazně se dnes daří dluhopisům, přičemž výnosy na 10Y splatnosti klesají v USA i Evropě zhruba o 10 bazických bodů.



Pozitivně trhy naladily spekulace, že Čína chystá možnost opuštění politiky nulové tolerance k covidu. Tamní ministerstvo zahraničí ale o takových plánech údajně neví. Důležitější podporou pro sentiment jsou však očekávání, která se točí kolem Fedu. Zdá se, že až dnes se více rozjíždějí sázky na to, že Fed svou rétoriku alespoň nezpřísní, nebo ji dokonce zmírní.



Mezitím prezidentka ECB Lagardová znovu ujistila o silném protiinflačním zaměření - banka je připravena udělat vše nezbytné pro stlačení inflace k cíli. Na evropské dluhopisy však toto prohlášení velký dojem neudělalo a spíše se vezou s Amerikou. Eurodolar dnes stoupá s lepším sentimentem na trzích a obchoduje se na 0,9935.



Na programu je odpoledne americký index ISM z průmyslu. Postupně se zhoršuje a nyní by podle odhadů měl klesnout na neutrálních 50 bodů naznačujících stagnaci sektoru. Zvědavi budeme rovněž na nové objednávky jakožto indikaci síly poptávky a dílčí cenový index. Ten z výšin už hodně sestoupal, ale mezitím začal znovu zdražovat benzín a příznivý vývoj tak zřejmě skončil.



Pro korunu je dopoledne nezajímavé i přes nová data o HDP. Česká ekonomika ve 3Q klesla o chlup více, než se čekalo, takže příznivý vývoj v Německu nakonec nebyl dobrým vodítkem. Zahraniční obchod se sice možná začal vymaňovat z tlaku, ale spoření domácností převážilo a táhlo ekonomiku dolů. Vypadá to, že recese už začala, ačkoli formálně si ještě musíme počkat na další data, která ji zpětně potvrdí.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4856 0.0029 24.5015 24.4663 CZK/USD 24.6545 -0.4402 24.7700 24.6165 HUF/EUR 407.7650 -0.5369 409.5582 406.6503 PLN/EUR 4.7029 -0.3212 4.7218 4.7013

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2237 0.0406 7.2523 7.2057 JPY/EUR 146.1810 -0.5033 147.1330 146.0750 JPY/USD 147.1710 -0.9790 148.8250 146.9850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8606 -0.1311 0.8625 0.8602 CHF/EUR 0.9866 -0.3213 0.9924 0.9851 NOK/EUR 10.2123 -0.6402 10.2794 10.1974 SEK/EUR 10.8754 -0.2852 10.9150 10.8500 USD/EUR 0.9932 0.4795 0.9947 0.9882

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5513 -0.6050 1.5637 1.5487 CAD/USD 1.3543 -0.5427 1.3620 1.3535