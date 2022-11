Víkendář: Z inflace do „dobré“ deflace

Šéfka společnosti Ark Investment Management Cathie Wood je známou postavou zejména ve světě investic do technologií. Na Bloombergu hovořila o široké škále témat, včetně ekonomického výhledu, monetární politiky a samozřejmě i technologických akcií. Na úvod uvedla, že ona sama se zpočátku domnívala, že problémy ve výrobních vertikálách budou trvat tak rok, nikdy by ji nenapadlo, že budou tématem ještě na konci roku 2022.



Trhy podle investorky nyní považují inflaci za podobný problém, jakým byla v sedmdesátých letech. Takové prostředí pak „decimuje“ růstové investice, ale Wood míní, že inflace poleví. A dokonce se začnou projevovat deflační tlaky, které podle ní věští například ceny komodit. K tomu je již nyní patrný převis zásob. K těmto cyklickým faktorům by se pak podle expertky měly přidávat rovněž strukturální deflační síly.







Wood připomněla, že její společnost se věnuje výzkumu a investicím do technologií, které mají potenciál vytvářet hluboké změny na různých trzích a v celé ekonomice. Takové technologie jsou povahou deflační, protože pomáhají zvýšit nabídku. „Jde tedy o „dobrou deflaci“, která bude podle investorky patrná například na cenách elektromobilů a povede k jejich rozšíření a nahrazení vozů se spalovacími motory. Možná se tak bude opakovat vývoj z dvacátých let minulého století, míní Wood.



Investorka má za to, že portfolia podobná těm, která má její firma, si vedou dobře už na konci medvědího trhu. Špičkové technologie přitom podle ní nejsou už zahrnuty v indexu Nasdaq . „My jsme nový Nasdaq ,“ uvedla. Akcie typu FAANG její firma již nějakou dobu nevlastní, protože tyto společnosti podle ní už nejsou na špičce technologického rozvoje. Tam se nachází například TikTok.



„Hodně lidí se domnívá, že jdeme do recese, my si myslíme, že jsme v ní už byli,“ pokračovala investorka. Je podle ní ale možné, že recese přetrvá až do poloviny příštího roku, takže by „nebyla zase tak krátká“. Ohledně dlouhodobějšího vývoje pak Woods uvedla, že kvůli korekci trhů její firma věří ve velmi vysokou budoucí návratnost svých investic. Woods ale dodala, že kvůli regulaci nesmí uvést konkrétní číslo.



Zdroj: Bloomberg, Youtube