Goldman Sachs: Odkupy byly největší složkou poptávky po akciích. Co s nimi bude dál?

Jak velký vliv má silný dolar na americký akciový trh? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal stratég David Kostin. Nejdříve uvedl, že asi 70 % tržeb obchodovaných firem je generováno v americké ekonomice. Citlivost celého trhu na dolar je tak dána zejména tím, jak se chová technologický sektor. V jeho případě totiž přibližně 60 % tržeb pochází ze zahraničí. Naopak sektory jako telekomunikace či utility nejsou silnému dolaru zdaleka tolik vystaveny. Kostin tedy míní, že obavy z dopadu měnového kurzu na výsledky obchodovaných firem se týkají zejména zmíněných technologií. Jak vidí další vývoj na trhu?



Kostin a jeho kolegové v se podle Bloombergu intenzivně věnují odkupům akcií. Stratég k tomu dodal, že za posledních deset let byly právě odkupy tou nejvýznamnější složkou celkové poptávky po amerických akciích. Letos by měly podle jeho odhadů odkupy meziročně růst přibližně o 5 %. Pro příští rok ale Kostin čeká jejich pokles.



Následující graf ukazuje dlouhodobý vývoj odkupů (schválené plány). K jejich propadu došlo během finanční krize, pak se jejich objem postupně zvedal až do dalšího prudkého poklesu v roce 2020. Poslední dva roky ale byly na straně odkupů velmi silné:



Zdroj: Twitter



Stratég konkrétně odhaduje, že příští rok by se měl objem odkupů snížit asi o 10 %. A to za předpokladu, že americká ekonomika projde hladkým přistáním. Tedy že politika Fedu nepovede k prudšímu poklesu ekonomické aktivity. V případě recese by podle experta mohly odkupy klesnout až o 40 %. To by se výrazně projevilo na celkové poptávce po akciích. Popsaný pokles by podle stratéga mohly svou poptávkou po akciích částečně nahradit penzijní fondy. Ovšem najít plnohodnotnou náhradu bude podle Kostina těžké.







Pro akciový trh bude také významný vývoj zisků obchodovaných firem. Kostin v této souvislosti připomněl, že během prvního a druhého čtvrtletí tohoto roku dovedly společnosti jako celek výrazně předčit očekávání. Nyní ale již nastává období, kdy zisky nedosahují na očekávání. Kostin přitom čeká pokračující negativní tlaky na ziskovost.



Ve druhém grafu ukazuje historický vývoj ziskovosti a odkupů (meziroční změny). Vyznačena jsou i očekávání pro letošní a příští rok:





Zdroj: Bloomberg, Twitter