Fields: Nepodceňovat tradiční automobilky, tržní podíl Tesly půjde dolů

Mark Fields vedl automobilku a nyní na CNBC hovořil o nových elektromobilech, se kterými přichází na trh , a o celkovém vývoji na tomto trhu. Podle jeho názoru představuje trucky, které zaujmou a získají pozornost, ale jejich prodeje jsou omezené. Z praktického hlediska nejde o významnější věc, tou jsou modely, které mohou aspirovat na masovější rozšíření. To znamená vozy, které by se prodávaly za cenu kolem 50 tisíc dolarů. A ne třeba Sierra, jejíž cena leží nad 100 tisíci dolary (viz obrázek níže).





Zdroj: CNBC, Youtube



Fields poukázal na to, že automobilky a zvolily ve vztahu k elektrickým truckům rozdílnou strategii. totiž vycházel z modelu F150, který převedl na elektrický pohon, a to mu umožnilo získat na trhu silnější pozici, protože se na něj dostal dříve. Tato strategie podle experta funguje. zatím zůstává pozadu, protože automobilka vytvářela úplně novou platformu, která by plně vyhovovala jejím bateriím. Teprve se ale uvidí, která strategie bude nakonec úspěšnější.



Automobilky se mohou předhánět v odhadech svých budoucích prodejů elektromobilů, ale rozhodne nakonec to, co prodají skutečně. Podle Fieldse je v tuto chvíli jasné pouze to, že tyto firmy skutečně zvyšují své výrobní kapacity včetně navazování spolupráce s výrobci baterií. Nejde ale jen o tyto kapacity, dojít musí k rozvoji celé infrastruktury včetně nabíjecích stanic. Expert v této souvislosti zmínil Kalifornii, která má ambiciózní cíle ohledně přechodu na elektromobilitu, ale „již nyní se tu objevují blackouty“. Pro tento stát tak bude podle experta plný přechod na elektromobily výzvou.



CNBC poukázala na silnou pozici Tesly, která mimo jiné těží ze své vlastní sítě dealerů. Nemohou být dealeři překážkou vyšších prodejů elektromobilů u tradičních automobilek? A dokážou se vyrovnat Tesle? Fields míní, že její pozice je skutečně silná a ještě tomu tak nějaký čas bude. Není ale podle něj radno podceňovat tradiční automobilky. Nové společnosti vyrábějící jen elektromobily zápasí s kvalitou, tradiční automobilky vyrábí auta již velmi dlouhou dobu a na trh s elektromobily podle Fieldse dnes přicházejí s velmi dobrými produkty. Jasné pak je, že tržní podíl Tesly bude v následujících letech klesat, protože na trh přichází řada nových vozů a nabídka se rozšiřuje.

Zdroj: CNBC