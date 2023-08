Edward Jones: Akcie v počáteční fázi býčího trhu, valuace technologií plně odrážejí příběh umělé inteligence

Rok 2024 vypadá pro akciové investory dobře. Fed už by měl „stát stranou“, možná dokonce začne snižovat sazby. Inflace by měla dál klesat, ale zisky obchodovaných společností už by se měly zlepšovat. Pro CNBC to uvedla Mona Mahajan ze společnosti Edward Jones, podle které by příští rok měl být vlídný pro riziková aktiva obecně.



Strategička se domnívá, že americké akciové trhy se nacházejí v první fázi býčího trendu. To ale neznamená, že se vyhnou přechodným oslabením. Volatilita je ale podle expertky nyní spíše příležitostí pro výhodné nákupy. Na CNBC k tomu dodali, že se často hovoří o velkém objemu hotovosti, který stojí stále mimo trh. Co by jej mohlo přimět k návratu k akciím?



Strategička v odpovědi připomněla, že doposud byla rally ve Spojených státech tažena zejména úzkou skupinou velkých technologických firem. Podle ní se ale rally bude rozšiřovat na širší počet akcií s „mnohem rozumnějšími valuacemi“. To ovšem neznamená, že by technologické firmy a příběhy o umělé inteligenci byly celkově na prodej. Podle expertky se nacházíme v počáteční fázi tohoto strukturálního příběhu. Jde jen o to, že tento příběh je nyní již plně odražen ve valuacích.



O dalším vývoji na trzích hovořil na CNBC i Bob Doll, který nyní stojí v čele Crossmark Global Investments. Poukázal na „napjaté valuace“ a on sám také podle svých slov vnímá indikátory, jako je inverze výnosové křivky či pokles peněžní zásoby. K tomu se dá přidat zpoždění, se kterým funguje monetární politika, a podle investora se tak dá čekat zpomalování americké ekonomiky.



Co v popsaném prostředí investičně „funguje“? Doll na tuto otázku odpověděl, že v současné době je podle něj dobré vlastnit „některé energetické akcie“, on sám pak podle svých slov stále vlastní akcie společnosti a , které „sice nejsou levné, ale jejich fundament je dost dobrý.“ Investor také nechce být „úplně mimo technologie, smysl dávají akcie jako .“ Hodně „lákavé“ jsou pak výnosy krátkodobých dluhopisů, které se blíží 5 %.



Zdroj: CNBC