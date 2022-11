Odráží ceny akcií možnou recesi?

Silný trh práce v USA znamená, že Fed musí dál utahovat, v ekonomice je totiž stále nedostatek zaměstnanců. Pro Bloomberg to uvedla Sarah Ketterer ze společnosti Causeway Capital, podle které musí stejným směrem jako americká centrální banka jít i další centrální banky, protože „inflace je globální“. Sharmin Mossavar-Rahmani z Wealth Management ale míní, že poslední data z trhu práce zase nejsou pro akcie tak negativní, protože například ve srovnání s počátkem letošního roku ukazují na znatelně nižší tvorbu pracovních míst. Tedy na to, že trh práce přece jen ochlazuje.



Mossavar-Rahmani dodala, že otázkou stále je, nakolik ještě musí Fed zvednout sazby, aby se dostavilo dostatečné ochlazení trhu práce a ekonomiky a snížení inflace. Podle svých slov si není jistá, že by sazby musely vystoupat k 5 % či dokonce 5,5 %. „To nám nepřipadá ani zdaleka jisté,“ uvedla. Mossavar-Rahmani pokračovala s tím, že svým klientům doporučuje, aby uvažovali „s otevřenou myslí o možnosti recese“. Připomněla, že ve vedení Fedu seděl Bill Dudley, který předtím pracoval v její společnosti a který nyní vidí recesi s asi 70% pravděpodobností.







Jan Hatzius, který je hlavním ekonomem , ale vidí recesi s 35% pravděpodobností a expertka z toho všeho usuzuje, že o recesi je dobré uvažovat s 50% pravděpodobností. Trhy jsou na to podle ní nyní již naceněny. Ketterer ale uvedla, že společnosti, s jejichž vedením ona komunikuje, hovoří o nákladových tlacích a počátku obratu v poptávce směrem dolů. Podle ní se tak může ekonomika nacházet na samém počátku obratu k horší ziskovosti.



Ketterer míní, že akcie se nevydají k udržitelnému růstu do chvíle, dokud nebude dosaženo dna v ziskovosti obchodovaných společností. K tomu připomněla, že pokud rostou sazby, dochází k poklesu valuačních násobků a na trhu by tak mohlo docházet k souběžnému poklesu zisků a valuací. Mossavar-Rahmani ovšem míní, že teorie o tom, že trh ještě neodráží pravděpodobnost recese, jsou poněkud přehnané. Usuzuje tak z toho, že podle mediánu, který nezahrnuje extrémní hodnoty, tak jako průměr, akcie v podobných fázích cyklu oslabují přibližně o 25 – 30 %. Letos ztrácejí asi 25 %, tudíž se zdá, že ceny již do značné míry ekonomický útlum odrážejí.



Zdroj: Bloomberg