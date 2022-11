Rozbřesk: Inflace pravděpodobně dočasně poleví, vrchol stále před námi

Po listopadovém zasedání ČNB se zdá být víceméně jasné, že se holubičí většině v bankovní radě v tuto chvíli do dalšího zvyšování úrokových sazeb jednoduše nechce. A nic na tom v tomto týdnu pravděpodobně nezmění ani nejnovější inflační čísla. Předpokládáme, že meziroční dynamika inflace v říjnu díky startujícímu účinku úsporného energetického tarifu lehce zvolní (17,5 %), v listopadu a v prosinci ovšem ještě zrychlí do rozmezí 19 - 20 %. To víceméně odpovídá poslední prognóze centrální banky a pro holubice to nebude nový argument zvyšovat sazby.



Tím by mohla být výrazná rozpočtová expanze nebo neukotvená inflační očekávání mezi domácnostmi a podniky. K obojímu podle nás do značné míry dochází. Zejména inflační očekávání mezi nefinančními podniky jsou podle průzkumů ČNB ve střednědobém horizontu (za 3 roky) vysoko nad cílem (7,5 %). Pokud bychom tento průzkum měli brát vážně, inflační očekávání mají k ukotvenosti daleko a reálná úroková sazba relevantní pro rozhodování podniků zůstává v lehkém záporu.



Většina bankovní rady ovšem zdá se průzkumům mezi nefinančními podniky příliš velkou váhu nedává a bojí se spíše o ekonomický růst. To ostatně vysvětlovala i Eva Zamrazilová na setkání s analytiky - podle ní riziko mzdově inflační spirály klesá a současně je podle ní nutné brát v potaz malý rozdíl v inflační trajektorii při různých scénářích pro úrokovou sazbu. I proto nehledě na vyznění poslední prognózy, která implikuje růst sazeb do blízkosti 8 %, chce holubičí většina držet sazby stabilní. Co to bude znamenat?



Z našeho pohledu pravděpodobně pomalejší odeznívání inflace v příštích letech. Prvotní pokles inflace ze zhruba 20procentního vrcholu sice může být relativně rychlý - až se ovšem v polovině roku 2023 dostane inflace do jednociferných hodnot, začne se výrazněji projevovat setrvačnost inflace v neenergetických částech (například služby). I proto bude podle nás při současném nastavení měnové politiky složité dostat inflaci výrazněji pod 5 %, a to může ve finále oddalovat obrat směrem k uvolněnějším měnovým podmínkám…





TRHY



Koruna



Bez výraznějšího náporu tentokrát zvládla koruna zasedání centrální banky. Likvidita v bankovním sektoru kolem zasedání byla víceméně stabilní, což ukazuje na přirozený pohyb koruny (bez nutnosti intervencí ČNB). Koruna navíc po zasedání sama posílila, pravděpodobně v reakci na rozhodnutí ČNB dál intervenovat proti nadměrné volatilitě a současně i díky zastavení zisků na americkém dolaru.



Eurodolar



Eurodolar se přiblížil zpátky paritě, když pozitivně reagoval na jestřábí výrok prezidentky ECB Ch. Lagardeové, která varovala, že ani mírná recese nemusí přinést snížení inflace (což ocenily eurové sazby růstem). Eurodolar pak část zisků smazal, když říjnové statistiky z amerického trhu práce překvapily v součtu spíše lehce pozitivně.



Tento týden se trh soustředí na dvě události - americké volby do Kongresu (středa) a říjnovou americkou inflaci (čtvrtek).