Zácpa na měsíce. V přístavu Bremerhaven se hromadí automobily na moři i na souši

Přístav Bremerhaven, který je v Německu hlavním uzlem pro nakládku a vykládku automobilů, je nyní ucpaný. Kvůli nedostatku řidičů pro přesun automobilů a kontejnerů z přístavu a vysokému objemu pravidelného obchodu se na souši i na moři hromadí vozidla automobilek , Stellantis, , či Volvo. Podle odborníků z odvětví logistiky, které oslovil server televize CNBC, je zpoždění vývozu automobilů značné.



"Ta zpoždění jsou obrovská," uvedl Andreas Braun ze společnosti Crane Worldwide Logistics. Podle něj dovoz automobilů do Bremerhavenu z USA a Mexika trvá v řádu měsíců. "V případě dochází ke tříměsíčnímu zpoždění. Vozidla stojí na odstavných plochách a čekají na přídavné vybavení, zejména na dotykový ovladač iDrive," dodal.



Bremerhaven je čtvrtý největší evropský přístav pro kontejnerové lodě s roční kapacitou přes pět milionů kontejnerů. Ročně jím projde přes 1,7 milionu vozidel. Podle mapy CNBC, která monitoruje problémy dodavatelského řetězce v Evropě, je celková úroveň přetížení přístavu bez ohledu na auta mírná.



Vedle nedostatku řidičů k problémům přispěla i skutečnost, že značná část prostoru terminálu, který obvykle slouží provozovateli, je vyhrazena pro vojenské cvičení. Ke zpoždění přispívá také nedostatek pracovní síly a nižší kapacita plavidel.



V současné době není k dispozici dostatek lodí pro přepravu aut. Norský rejdař Wallenius Wilhelmsen kvůli tomu odmítl rezervace vývozu do USA na měsíce říjen a listopad a možná i na prosinec, pokud se doba čekání opět zvýší.



Globální flotila má nyní v porovnání s rokem 2019 pro přepravu aut přibližně o 13 lodí méně, uvádí Dan Nash ze společnosti VesselsValue. "Je to důsledek nadměrného šrotování plavidel v prvním covidovém roce," dodal. Omezená kapacita plavidel se podle něj protáhne do roku 2024, kdy se začnou dodávat nově postavené lodě.



Třebaže sazby v celém globálním dodavatelském řetězci klesly z pandemických vrcholů, je pravděpodobné, že kvůli současným problémům se udrží vysoko, protože plavidla se obchodují s plnou kapacitou, řekl Nash. Další tlak na vztah mezi poptávkou a nabídkou podle něj v budoucnu přijde od rostoucí poptávky po elektrických vozidlech z Číny.