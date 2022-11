Rozbřesk: Zásoby dieselu jsou proklatě nízko

V komoditně zaměřených komentářích často zdůrazňujeme, že kromě spotových cen se vyplatí sledovat i celou forwardovou křivku. Hezký příklad, proč je to vhodné a který jsme komentovali nedávno, je kauza zlevňujícího evropského plynu.



Trochu stranou pozornosti zůstává v posledních měsících ropa, respektive ropné produkty. Pravda, poslední zasedání OPECu+, a rozhodnutí snížit produkci o 2 milióny barelů denně, bylo důkladně sledováno. Nicméně zajímavější a upřímně řečeno z makro pohledu i relevantnější (málokdo jezdí na surovou ropu...) věci se dějí na trhu s dieselem. Jeho zásoby se totiž stále pohybují proklatě nízko.



Na této situaci má podíl řada faktorů. V říjnu například již tak nedobrou situaci dále zhoršily stávky ve francouzských rafineriích. Ty Evropě, jež je v dieselu už tak "strukturálně krátká", přivodily další vrásky. Cena dieselu se tak opět odpoutává od ropy.



Vývoj samozřejmě odráží v první řadě dění na Ukrajině, respektive jak komoditní obchodníci válku vnímají. Druhou stranou téže mince je pak stav zásob. Obojí ilustruje přiložený graf. V horní části je zobrazena forwardová křivka (kontrakty do prosince 2023 - osa x je společná) v určitých dnech - na začátku roku, bezprostředně po ruské invazi, během prázdnin a nyní (7.11.). Je vidět, že zatímco po invazi sice rostla i cena dlouhodobá, tak největší "akce" se odehrála na krátkém konci křivky, jak ilustruje její výrazně negativní sklon (světle modrá). Taková reakce značí, že prvotní šok byl vnímán jako krátkodobý. A ten vybízí k obzvláště silnému čerpání zásob - ty v přístavu v New Yorku (přesněji PADD 1B, jsou k dispozici týdně) jsou zobrazeny v dolním grafu. Jelikož zásoby na jaře typicky klesají, tak je zobrazen stav zásob oproti průměru pro daný týden v letech 2015-2019. Je ale zřejmé, že zásoby letos byly čerpány velmi rychle.



S postupujícím časem se ale křivka posouvala dále vzhůru, a to po celé délce (zelená ze srpna). Aktuálně je jednak pekelně vysoko, jednak je skloněna velmi negativně. První fakt značí, že obchodníci čekají, že válka (bohužel) jen tak neskončí (porovnejte ceny na rok 2023 po invazi - světle modrá - a nyní - žlutá). Plus se čeká náběh evropského embarga na dovoz ruské ropy a produktů. Druhý pak podtrhuje napětí, které na trhu v současnosti panuje a vybízí k omezení spotřeby. Zásoby v New Yorku vypadají sice stabilně, nicméně v první fázi je racionální pokles ("válka nebude nadlouho") zanechal na opravdu nízkých úrovních (asi o 60 % níže, než je běžné).



To není dobrá zpráva, neboť jakýkoliv krátkodobý šok, například stávka v rafineriích, není moc čím krýt. Přesně k tomu totiž zásoby jsou. Rafinerie tak budou v prostředí nízkých zásob důležitější než kdy jindy. Trochu paradoxně jejich hospodářská důležitost roste v době, kdy je čeká mimořádné zdanění…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna ve včerejším obchodování lehce oslabila a ztratila část zisků z předešlých dní. Efekt slabšího amerického dolaru (na frontě s eurem) včera zjevně slábl a i když může náladu v regionu v nejbližších seancích vylepšovat, potenciál pro zisky koruny ve světle zužujícího se úrokového diferenciálu a slabých domácích fundamentů je ze současných úrovní velmi omezený.



Eurodolar



Eurodolar se dostal téměř figuru nad paritu, což lze částečně přičíst poklesu dolarových sazeb a nadějím vkládaných do spekulací, že by mezi Ukrajinou a Ruskem mohly začít rozhovory o příměří.

V průběhu dneška může trh absorbovat výsledky amerických voleb, přičemž platí, že hlavní číslo týdne bude zítra americká inflace za říjen.



Regionální Forex



Relativně silný zlotý by měl dnes dovolit NBP ponechat úrokové sazby beze změny a to přesto, že inflace v říjnu dosáhla nového vrcholu. NBP však bude probírat novou prognózu a tak není vyloučeno, že s ohledem na nepříznivý inflační výhled umožní holubičí většina kosmetické zvýšení sazeb o 25bps.