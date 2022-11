Amerika míří dolů. Tématem výsledky, inflace i volby

Zatímco evropské akcie se během dne zhouply dolů i nahoru, Amerika otevřela se ztrátami, kterých se jí zatím nedaří zbavovat. S&P 500 klesá zhruba o procento. Na trzích stále předpokládáme nejistotu před zítřejší americkou inflací, ovšem do hry se zapojují i další faktory.



Jedním z nich jsou slabé výsledky - dnes především Disney. Dále to vypadá na určité zklamání z toho, kam míří předběžné výsledky voleb v zámoří, ačkoli tento faktor bychom úplně nepřeceňovali. Republikáni směřují k mírné převaze ve Sněmovně, přičemž o těsnou většinu v Senátu se asi bude hrát do poslední chvíle.



Celkem výrazný pokles vykazují evropské dluhopisové výnosy, a to více na kratším konci křivky. Americké výnosy zatím pouze vymazaly denní nárůst. Dolů dnes míří také ceny ropy či dalších energií. Tento vývoj naznačuje spíše větší obavy z recese než zásadní problém s volbami.



Eurodolar se pozvolna sune níž a ukrajuje z posledních zisků. Obchoduje se na 1,0025. Na nepříznivý vývoj ve světě trochu reaguje i koruna, která na páru s eurem lehce ztrácí.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3243 -0.0008 24.3991 24.2990 CZK/USD 24.2455 0.4079 24.3435 24.1070 HUF/EUR 401.8519 -0.0602 405.5069 401.7314 PLN/EUR 4.7006 0.2922 4.7254 4.6911

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2654 -0.5087 7.3156 7.2523 JPY/EUR 146.7230 -0.0136 147.1294 146.3222 JPY/USD 146.2720 0.4195 146.6050 145.1765

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8815 1.0270 0.8821 0.8713 CHF/EUR 0.9869 -0.5823 0.9940 0.9860 NOK/EUR 10.3817 0.7130 10.3878 10.2974 SEK/EUR 10.8819 0.4695 10.8886 10.8077 USD/EUR 1.0032 -0.4174 1.0088 1.0011

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5528 0.9317 1.5550 1.5333 CAD/USD 1.3477 0.3589 1.3492 1.3411